Stefan Mappus Vorsitzender des StiftungsMentor-Beirats

Um Neueinsteigern den Zugang zu diesem komplexen Thema zu erleichtern, stellt StiftungsMentor aktuell einen ?Stiftungsrechner? auf der Website zur Verfügung (https:/stiftungsmentor.de/stiftungsrechner). Je nach Eingabe erhält der Nutzer unterschiedliche Ergebnisse, die zeigen was eine Stiftung mit ihm persönlich zu tun haben könnte

Das ist ein weiteres Beispiel dafür, wie mandantenorientierte Beratung heute aussehen kann. Um diese Qualität nachhaltig zu erbringen und immer wieder auf den Prüfstand zu stellen, hat StiftungsMentor zudem einen Beirat ins Leben gerufen und wir freuen uns, dass wir Stefan Mappus für den Vorsitz in diesem wichtigen Gremium gewinnen konnten.

Nach einer Lehre als Industriekaufmann bei der Standard Elektrik Lorenz AG, der anschließenden Ableistung des Wehrdienstes sowie dem Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Hohenheim arbeitete Stefan Mappus zunächst im Vertrieb der Siemens AG, bevor er 1996 als direkt gewählter Abgeordneter für den Wahlkreis Pforzheim in den Stuttgarter Landtag einzog. Von 1998 bis 2011 war er als Staatssekretär und anschließend als Minister im Ministerium für Umwelt und Verkehr, CDU-Fraktionsvorsitzender und Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg tätig.

Von 2005 bis 2010 war er auch Stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender sowie Stellvertretender Vorsitzender des Kreditausschusses der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Während seiner Zeit als Ministerpräsident war er Vorsitzender der Gewährträgerversammlung der LBBW, Mitglied im Verwaltungsrat der KfW-Bankengruppe sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates der Baden-Württemberg-Stiftung gGmbH, der größten deutschen Landesstiftung.

Im Anschluss an seine politische Karriere wechselte Stefan Mappus 2011 in die Wirtschaft. Für die pmOne Group ist der Diplom-Ökonom seit November 2012 als Berater des Vorstandes, seit März 2015 als Mitglied des Vorstandes und seit April 2017 als CFO tätig. Die pmOne Group unterstützt Unternehmen in verschiedenen Branchen durch innovative Data Management-Lösungen auf ihrem Weg in der digitalen Transformation.