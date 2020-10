Stefanie Riester besteht Ausbildung mit Auszeichnung

Auch 2020 hat eine kaufmännische Auszubildende ihre Berufsausbildung bei der B+B Thermo-Technik GmbH erfolgreich beendet. Stefanie Riester begann im Jahr 2017 ihre berufliche Karriere als Auszubildende zur Industriekauffrau mit technischer Zusatzqualifikation. Nach drei Jahren hält sie nun endlich ihr Zeugnis in den Händen und kann auch wirklich stolz auf sich sein, denn sie zählt zu den besten Auszubildenden im Landkreis Schwarzwald-Baar. Mit einem Notendurchschnitt von 1,1 (IHK: 1,2) erhielt sie von der Berufsschule einen Preis und bereits eine Einladung zur Besten-Ehrung der IHK. Leider konnte die Ehrung aufgrund der Corona-Pandemie bisher nicht stattfinden; ob und in welcher Form die Veranstaltung dieses Jahr stattfinden wird, ist aktuell noch nicht geklärt. Auch B+B ließ sich eine Belohnung einfallen und überreichte der stolzen Absolventin einen Europapark-Gutschein für zwei Personen.

Aufgrund ihrer hervorragenden Leistungen während ihrer Ausbildung hat sich die Geschäftsleitung der B+B Thermo-Technik GmbH dazu entschieden, Stefanie Riester auch nach der Berufsausbildung weiter beschäftigen zu wollen. Für die frisch Ausgelernte war dies eine große Chance, die sie gerne nutzt. Mittlerweile hat sie sich gut eingelebt in ihrer neuen Aufgabe, in der Fertigungssteuerung die Planung von Produktionsaufträgen zu übernehmen. Um sich auch in Zukunft stetig weiter zu entwickeln und noch viele Einblicke zu sammeln, strebt Stefanie Riester eine Weiterbildung im Bereich Produktionsplanung und -steuerung an.

Die B+B Thermo-Technik GmbH ist spezialisiert auf innovative Mess- und Automatisierungstechnik in den Bereichen der Temperatur-, Feuchte-, Druck-, Helligkeits-, Bewegungs- und Füllstandsmesstechnik, sowie auch im Bereich der Wireless Messtechnik. Mit seinem Sitz in Donaueschingen bietet das Familienunternehmen jedes Jahr Auszubildenden im Schwarzwald-Baar-Kreis die Chance, in verschiedensten Bereichen ins Berufsleben einzusteigen. Die Firma ist sehr danach bestrebt, die Azubis nach der Ausbildung auch zu übernehmen und ihnen eine Perspektive im Unternehmen zu bieten.

