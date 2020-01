Stellenangebot Berufseinsteiger Hebammen und Entbindungspfleger in der Region Berlin / Brandenburg? Festanstellung und attraktive Zusatzleistungen

Nachdem die Hamburger Headhunter einem Uniklinikum durch ein professionelles Personalmarketing geholfen haben, Hebammen und Entbindungspfleger zur Festanstellung zu finden, dürfen Sie jetzt ein führendes Gesundheitszentrum in der Region und im Land Brandenburg unterstützen.

Die Klinik mit überregionalem Versorgungsauftrag sucht Hebammen und Entbindungspfleger in Festanstellung.

Berufseinsteiger Hebammen willkommen

Das akademische Lehrkrankenhaus möchte das Hebammenteam dabei nicht nur unbedingt mit berufserfahrenen Fachkräften verstärken, sondern will ebenso Berufseinsteigern ? abgeschlossene Ausbildung als staatlich examinierte Hebamme vorausgesetzt ? eine Berufsoption geben.

Gerade für Berufsanfänger ist die Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe ein sehr guter Standort für den Einstieg in die Arbeit als Hebamme oder Entbindungspfleger. Denn zum einen ist die Geburtsklinik und das Perinatalzentrum mit mehreren Kreißsälen auf dem neuesten Stand und zum anderen wird sie durch die tägliche Rotation in den geburtshilflichen Bereichen einen breiten Einblick in die Frauenheilkunde allgemein bekommen.

Ganzheitlich orientierte Geburtshilfe

Die Aufgaben in der Klinik mit überregionalem Versorgungsauftrag sind durch das breite und in den Schwerpunkten hoch spezialisiertes Untersuchungs- und Behandlungsspektrum sind vielfältig:

Ganzheitlich orientierte Geburtshilfe,

Betreuung von Risikoschwangerschaften und -geburten,

Behandlung und Versorgung Frühgeborener sowie

prä- und postnatale Versorgung von Mutter und Kind

TOP-Benefits bei einem starken Arbeitgeber

Attraktiv sind nicht nur die umfangreichen Aufgaben und die attraktiven Einsatzmöglichkeiten, sondern vor allem die Benefits der Klinik für alle Mitarbeiter: Festanstellung, attraktive Vergütung nach Haustarifvertrag mit zusätzlicher Ergebnisbeteiligung, Feiertags- und Schichtzuschläge, vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, zusätzliche freie Tage als auch Kindergeldzulage und ein Jobticket.

Für Berufserfahrene: Spannende Leitungsposition in Hamburg

Für Interessierte an einer attraktiven Leitungsstelle im Kreißsaal mit erfahrenen Hebammen haben die Hamburger Personalberater eine Alternative: Ein Krankenhaus in Hamburg sucht eine ?Leitende Hebamme oder einen leitenden Entbindungspfleger? für die Sicherstellung der hochwertigen Versorgung und Betreuung von Müttern, Neugeborenen und Angehörigen und die Leitung des Kreißsaalteams ? ohne Ambulanzen.

Die Personalberater Gesundheitswesen aus Hamburg sind seit 1993 vertrauensvoller Partner bei der Direktansprache nach qualifizierten Kandidaten aus dem Gesundheitsbereich und helfen sowohl bei der Suche nach Hebammen, Entbindungspflegern, Pflegern, Krankenschwestern und Leitungskräften aus dem Pflegebereich als auch nach qualifiziertem Personal für Gesundheitsfachberufe.