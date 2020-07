Stellenangebote einer privaten Reha-Klinik in Franken – Gesundheitsschwester und Krankenpfleger Neurologie für Phasen C und D in Voll- oder Teilzeit

Erneut unterstützen die Hamburger Personalberater mit 27 Jahren Erfahrung in der Pflegewirtschaft eine Fachklinik unter privater Trägerschaft ? spezialisiert auf Medizinische Rehabilitation und Akutmedizin ? bei der Besetzung der vakanten Stellen ?Gesundheitspfleger und Krankenschwester Neurologie?.

Die Headhunting-Experten für die Personalrekrutierung und das Personalmarketing, helfen dem Pflegebereich durch modernes Stellenanzeigen Marketing, aktive digitale Ansprache der Zielgruppe sowie mit professionellem Bewerbermanagement und Bewerberkommunikation.

Festanstellung bei Fachklinik Rehabilitationsmedizin

Die Fachklinik mit Schwerpunkt Orthopädie/ Unfallchirurgie, Neurologie/ Neuropsychologie sowie Geriatrie und teilstationären und ambulanten Therapie- und Behandlungsprogramme gehört zu einer der modernsten Rehabilitationskliniken in Deutschland.

Die Rehaklinik bietet ausgebildeten Gesundheits- und Krankenpflegern (m/w/d), Pflegefachmännern und -frauen aber auch Berufseinsteigern einen Arbeitsplatz in einem Team aus 40 Kolleginnen, kurzen Wegen zur Stations- und Pflegedienstleitung und natürlich eine unbefristete Festanstellung in Voll- oder Teilzeit.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit der Therapie

Die Aufgaben der gesuchten Gesundheitsschwester und Krankenpfleger Neurologie beschränken sich aber nicht nur auf die Grund- und Behandlungspflege, auf die EDV-gesteuerte Erfassung der Pflegeleistungen sowie der spezifischen neurologischen Krankenpflege einschließlich Validation.

Denn die Klinikleitung wünscht sich darüber hinaus die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den Therapeuten hinsichtlich einer Pflege unter Beachtung der Rehabilitationsziele.

Einsatz auf den Stationen Geriatrie und Orthopädie möglich

Die Verantwortlichen der Kurklinik verschließen sich aber auch nicht den Wünschen der Pflegefachkräfte, auf den Stationen der Geriatrie oder Orthopädie tätig zu sein. Diese Flexibilität und das Entgegenkommen an die Mitarbeiter ist ein großer Hinweis auf die sehr geringe Personalfluktuation in der Pflegeabteilung ? denn seit Jahren werden nur neue Pflegekräfte gesucht, wenn Mitarbeiterinnen in den Ruhestand gehen.

Des Weiteren werden die Fachkräfte umfangreich durch innerbetriebliche sowie überbetriebliche Fort- und Weiterbildungen unterstützt.

Stellenangebot Altenpflege in der Neurologie und Geriatrie

Die Hamburger wurden zusätzlich beauftragt, ausgebildete Altenpflegerinnen und Altenpfleger für das Rehabilitationszentrum zu suchen ? auch für diese Pflegefachkräfte bietet die Fachklinik umfassende Benefits, ein tolles Pflege-Team sowie eine unbefristeter Festanstellung wahlweise und angepasst an die privaten Lebensumstände in Voll- oder Teilzeit.

Ihr Ansprechpartner: Kontrast Personalberatung GmbH

Die Personalberater sind erster Ansprechpartner für alle Stelleninteressierten und geben den Bewerberinnen weitere Details zu den Stellenangeboten. Der Bewerberservice für die interessierten Pflegekräfte ist selbstverständlich kostenfrei und bis zur Freigabe der eigenen Bewerbung, bleibt bei den Personalberatern aus Hamburg alles unter Verschluss ? streng nach den DSGVO-Richtlinien.

Die Kontrast Personalberatung GmbH ist Dienstleister für Personalmanagement sowie Bewerberkommunikation im Gesundheitswesen. Darüber hinaus unterstützen die Personalberater Rehabilitationszentren, Krankenhäuser, Universitätskliniken, MVZs und Arztpraxen bei der Einwerbung von Pflegepersonal aller Fachrichtungen und Fachkräften für die Gesundheitsfachberufe.