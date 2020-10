Stellenangebote Schulleitung privater Trägerschaft – Headhunter Bildungswesen unterstützt staatlich anerkannte Privatschule – bilingualer Schwerpunkt

Das Personalberater-Team aus Hamburger erhält Exklusivauftrag zur Direktansprache von Leitungskräften (m/w/d) für eine privat geführte und deutschlandweit tätige Bildungsgruppe in der Kinder-, Schul- und Erwachsenenpädagogik.

Stellenangebot Schulleitung ? strategische Planungs- und Konzeptarbeit

Die erfahrenen Kontrast Personalberater wurden eingeschaltet, um Schulleiterinnen (m/w/d) – mit der dringend benötigten fachlichen Expertise in der strategischen Planungs- und Konzeptarbeit sowie Budgetplanung und Controlling – durch diskrete Direktansprache anzuwerben.

Aufgrund des bilingualen Schwerpunkts der staatlich anerkannten Privatschule ist es dringend erforderlich, dass die gesuchte Schulleitung über verhandlungssichere Deutsch- und Englisch-Kenntnisse verfügen, interkulturelle Kompetenz und Sensibilität im Umgang mit unterschiedlichen Kulturen vorweisen und vor allem Interesse und Kenntnisse im Bereich Digitalisierung mitbringen.

Steuerung und Leitung der Schule ? Mitglied im Leitungsteam

Die gesuchte Leitungskraft der Privatschule ist erster Ansprechpartner für rechtliche und gesetzliche Fragestellungen, übernimmt unter anderem die Verantwortung der Prüfungsformalitäten und sucht die Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern, weitere Kooperationsverträge zu schließen.

Als Mitglied des Leitungsteams, verantwortlich für etwa 60 Lehrerinnen und Lehrer (m/w/d) in der Unter-, Mittel- und Oberstufe ? mehr als 250 Kinder und Jugendliche -, leitet und steuert er in Zusammenarbeit mit beiden Stellvertretungen.

Stellvertretende Schulleiterin (m/w/d) für die Mittel- und Oberstufe gesucht

Für das Leitungsteam der bilingualen Privatschule wird darüber hinaus eine stellvertretende Schulleitung gesucht, die die inhaltliche und organisatorische Leitung der Mittel- und Oberstufe übernimmt, sich verantwortlich für das Personalmanagement zeigen wird, die Umsetzung des pädagogischen Konzeptes begleitet und in Zusammenarbeit mit dem Schulleiterteam das Budget plant.

Über die Privatschule ? bilinguale Pädagogik

Die staatlich anerkannte Privatschule mit bilingualer Pädagogik einer privat geführten Gruppe bietet deutschlandweit Kinder-, Schul- und Erwachsenenpädagogik an.

Über 2.000 Kinder in den Kinderkrippen und Kindergärten, mehr als 250 Kinder und Jugendliche in den Schulen sowie 350 Erwachsene in den Kreativkursen werden von den pädagogischen Fachkräften betreut. Darüber hinaus werden neben den bereits existierenden Standorten weitere europäische Standorte im KiTa-Bereich geplant.

Headhunter-Spezialisten für akademisch qualifizierte Experten

Unsere Recruiter erhalten den Executive-Search-Auftrag aufgrund Ihrer jahrelangen nachweislichen Expertise in der Zusammenarbeit mit Bildungsträgern sowie Universitätsinstituten und können dabei auf mehr als 27 Jahre international und interkultureller Projekterfahrung eines festangestellten Personalberater-/ Headhunter-Teams zurückgreifen

Die Headhunting-Experten der Kontrast Personalberatung GmbH übernehmen das gezielte Personalmarketing, die professionelle Personalrekrutierung und Personalauswahl von Fach- und Führungskräften auf dem deutschen und europäischen Bildungsmarkt für Schulen, Privatschulen, Akademien sowie Fortbildungsinstituten und Universitäten.