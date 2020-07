Stellenanzeigen bei Sumasearch? Vertrieb, Ausbildung und mehr!

Die Sumasearch sucht Verstärkung! ? Aktuelle Stellenanzeigen

Die Sumasearch ist auf der Suche nach Verstärkung für das Team in verschiedenen Bereichen. Als Online Marketing Agentur seit 2005 ist es das Ziel, die Online Präsenz der Kunden maximal zu verbessern. Das Unternehmen hat sich besonders auf die Suchmaschinenoptimierung und das Suchmaschinenmarketing spezialisiert, mittlerweile werden vielseitige Leistungen wie Webdesign, AdWords Optimierung, OPR oder Social Media Marketing angeboten. Mit diesem Leistungsangebot ist es der Sumasearch möglich, die Online Präsenz der Kunden rund um zu verbessern und das maximale Potenzial herauszuholen.

So wie sich die Welt des Online Marketings ständig erweitert, möchte auch die Sumasearch einen Schritt nach vorne machen und sucht nun Verstärkung für das junge und dynamische Team!

Aktuelle Stellen bei Sumasearch

Bei der Sumasearch ist für jeden etwas dabei! Derzeit ist das Unternehmen besonders auf der Suche nach neuen Vertrieblern und Mitarbeitern für das Call Center in Teilzeit. Gesucht werden erfahrene Mitarbeiter, die mit Ihrer Stärke in Kommunikation und Verkauf überzeugen.

Wer derzeit keine oder nur wenig Erfahrung in diesem Bereich hat, der hat in dem Unternehmen in Düsseldorf die Möglichkeit ein Jahrespraktikum im Bereich Dialogmarketing zu absolvieren.

Wer eher zu den kreativeren Köpfen zählt und sich für Technik und Design begeistert, der ist bei dem Ausbildungsplatz für Webdesign bestens aufgehoben! Für das Ausbildungsjahr 2020 wird auch hier noch Verstärkung gesucht.

Sie sind ein absolutes Organisationstalent und bewahren über alles den Überblick? Dann bewerben Sie sich auf die Stellen im Bereich Büromanagement. Auch hier wird für das Ausbildungsjahr 2020 ein Azubi gesucht. Soll es nicht in die Ausbildung gehen, so gibt es auch hier einen freien Platz als Jahrespraktikum.

Bei der Sumasearch erhalten Sie abwechslungsreiche Aufgaben rund um das Thema Online Marketing. Mit angenehmen und familienkonformen Arbeitszeiten, sowie einer attraktiven Vergütung, Getränken zur freien Verfügung und einem familiären Arbeitsklima, ist die Arbeit bei der Sumasearch genau das Richtige für Sie!

Alles was Sie dafür tun müssen, ist eine Bewerbung an die info@sumasearch.de zu senden. Schicken Sie hierbei Ihren Lebenslauf, Ihr Bewerbungsschreiben und ggf. Ihre Qualifikationen.

Freuen Sie sich auf ein spannendes Bewerbungsgespräch im Herzen Düsseldorf?s bei Sumasearch!

