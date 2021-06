StellWerk – Die neue Digitalmesse des DIGIHUB Südbaden am 01. und 02. Oktober 2021

Die Digitalisierung ist unbestritten eins der großen Themen der Zukunft. Laut Bitkom Research sehen 70% der befragten Unternehmen die Digitalisierung als große Herausforderung, jedoch der gleiche Prozentsatz geht davon aus, dass das Innovationstempo dadurch zunehmen wird. In derselben Studie erwarten gleichzeitig auch 65 % der befragten Unternehmen, dass mit der Digitalisierung einhergehend ein Wirtschaftswachstum stattfinden wird.

Grund genug also für den DIGHIHUB Südbaden – die branchenübergreifende erste Anlaufstelle für Fragen rund um die Digitalisierung – eine Plattform zu schaffen, auf der sich Anbieter und Suchende finden und austauschen können.

Mit ?StellWerk? – der ersten virtuellen Messe zum Thema Digitalisierung für die Region – schafft der DIGIHUB Südbaden genau diese Möglichkeiten und stellt die Weichen für die digitale Transformation. Die Stellwerk-Messe ist eine Plattform, auf der Anbieter von IT- oder Digitalisierungslösungen und Dienstleistungen ihr Angebot präsentieren können. Unternehmen aus der Region Oberrhein und Hochrhein und Besucherinnen und Besucher aus dem Dreiländereck haben so die Gelegenheit, sich darüber zu auszutauschen, was heute mittlerweile schon alles möglich ist und wie mit dem Einsatz digitaler Techniken kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) noch erfolgreicher werden können.

Zur Teilnahme sind Aussteller aus den verschiedensten Bereiche eingeladen: Über Online Marketing, App-Entwicklung und E-Commerce, neue Technologien wie Künstliche Intelligenz, additive Fertigung und Virtual Reality, bis hin zu innovativer Prozess- und Systemdigitalisierung. StellWerk ist eine branchenoffene Messe für Entscheider und Fachbesucher aus Handwerk, Industrie, Einzelhandel, Tourismus und anderen Geschäftsfeldern.

Obwohl virtuell durchgeführt, wird die Messe vom Aussehen und den Möglichkeiten einer Standortmesse gleichen. So wird es Eingangshalle, Wegweiser, Infowände und zentrale Bühnen geben. In Chats können die Aussteller interaktiv in den Dialog mit ihren Kunden treten.

Aussteller haben verschiedene Möglichkeiten, sich auf der Messe zu präsentieren ? entweder indem sie die Messestände selbst ?einrichten? oder zusammen mit dem DIGIHUB entwerfen. Zudem bietet der DGIHUB bis zum 10. 7. 2021 allen interessierten Aussteller einen Frühbucherrabatt von 25% auf das jeweilige Messepaket. Anmeldung und weitere Informationen unter: www.stellwerk-messe.de