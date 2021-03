Stephen Barratt ist neuer Grundschulleiter an der ISD

Die ISD freut sich über die Ernennung von Stephen Barratt zum neuen Grundschulleiter.

Steve hatte das Glück, in einer Reihe von Schulen und in einer Vielzahl von Funktionen über verschiedene Klassenstufen gearbeitet zu haben. Er bringt einen Reichtum an internationaler Erfahrung in seine neue Position ein, die er in Berlin, Hongkong und Australien gesammelt hat.

Steve ist kein Unbekannter in der Rhein-Ruhr-Region. Bereits zuvor arbeitete er von 2007 bis 2010 und erneut von 2013 bis 2016 an der ISD. Seine beiden Kinder (jetzt 12 und 10 Jahre alt) wurden in Düsseldorf geboren. Vor seiner Wiederernennung an der ISD?

arbeitete Steve die letzten vier Jahre als K-12-Direktor für Lehren und Lernen an der Friends? School in Hobart, Australien.

Neben einem Bachelor in BWL, einem Diplom als Lehrer und einem Master in ?Educational Leadership? hat Steve auch die Qualifikation des Principals? Training Center erworben.

Steve engagiert sich leidenschaftlich für Pädagogik, die es Kindern ermöglicht, Verantwortung über ihr Lernen zu übernehmen. Es macht ihm Spaß in einer kollaborativen Umgebungen zu arbeiten, die ein vielfältiges Spektrum an Perspektiven schätzt. Wir freuen uns, Steve und seine Familie wieder an der ISD willkommen zu heißen und damit die starken Verbindungen der Familie zur Schule und zum Gemeinschaftsleben der ISD wieder herzustellen.

Die International School of Düsseldorf (ISD) e. V. wurde 1968 gegründet und ist eine gemeinnützige, unabhängige und koedukative Tagesschule im Herzen der internationalen Gemeinschaft von Düsseldorf.

Als eine der ältesten und größten internationalen Schulen in Deutschland bietet die ISD rund 900 Schülerinnen und Schülern aus über 50 Ländern nationale und internationale Qualifikationen an. Alle Einnahmen werden in die Schule reinvestiert und kommen den Schülerinnen und Schülern zugute.

Die Schule kann auf eine stolze Geschichte zurückblicken, in der sie junge Menschen dabei unterstützt, ihre Träume und Ambitionen in allen Lebensbereichen zu verwirklichen. Die ISD bietet eine hervorragende Ausbildung, die die Schülerinnen und Schüler darauf vorbereitet, erfolgreich zu sein und sie dazu inspiriert, etwas zu bewegen; eine Ausbildung, die sie mit den Fähigkeiten und Fertigkeiten ausstattet, um globale Herausforderungen zu bewältigen.

Die ISD ist bestrebt, jeder Schülerin und jedem Schüler die individuelle Unterstützung zu geben, die benötigt wird, um sich zu entfalten, Freude am Lernen zu entdecken, unabhängig und motiviert zum Architekten seiner eigenen Zukunft zu werden.

Die International School of Düsseldorf e. V. ist sehr stolz darauf, die einzige Schule in der Metropolregion Rhein-Ruhr zu sein, die vom Council of International Schools (CIS), der New England Association of Schools and Colleges (NEASC) und der International Baccalaureate Organisation (IB) voll akkreditiert ist. Die ISD ist außerdem Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Internationaler Schulen (AGIS) und des Europäischen Rates Internationaler Schulen (ECIS).