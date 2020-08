StepStone eröffnet neue Standorte in Köln und Paderborn

Im August hat das Digitalunternehmen StepStone gleich zwei weitere Standorte eröffnet. Die Wahl der Online-Jobplattform fiel auf die beiden NRW-Städte Köln und Paderborn. Neben dem Unternehmenshauptsitz in Düsseldorf hat StepStone in Deutschland zudem noch weitere Büros in Berlin, Münster und München. Aktuell arbeiten in Deutschland bei StepStone bereits mehr als 700 Mitarbeiter tagtäglich daran, die passenden Mitarbeiter und Unternehmen zusammenzubringen.

Nachfrage am deutschen Arbeitsmarkt steigt an

“Wir wollen gerade jetzt Unternehmen dabei unterstützen, stark aus der Krise hervorzugehen und ihnen dabei helfen, dafür die passenden Mitarbeiter zu finden – vom Handwerker bis zum IT-Fachmann”, sagt Simone Reif, Geschäftsführerin bei StepStone. Denn der Bedarf der Unternehmen an neuem Personal steigt wieder – so ist in den vergangenen Wochen die Anzahl der neu veröffentlichten Stellenanzeigen auf stepstone.de um rund ein Drittel gestiegen.

Neue Standorte mit viel Potenzial

Mit den beiden neuen Vertriebsstandorten weitet StepStone die Kapazitäten noch weiter aus: In Paderborn und Köln sollen bis Ende des Jahres jeweils rund 25 Mitarbeiter anfangen. “Wir haben gesehen, dass es in Köln und Paderborn ein sehr großes Potenzial an Vertriebs-Experten gibt”, sagt Reif. “Die Entscheidung, genau dort die neuen Standorte zu eröffnen, war dann ein logischer Schritt.” StepStone kommt damit auch dem Wunsch vieler Bewerber nach, einen Arbeitsplatz in direkter Nähe ihres Wohnorts zu haben. Denn auch wenn die Corona-Krise gezeigt hat, dass die Arbeit aus dem Homeoffice heraus gut funktioniert: Für eine positive Unternehmenskultur ist es für StepStone nach wie vor wichtig, Orte für den direkten Austausch unter den Kollegen zu schaffen. Mit Köln und Paderborn kommen nun zwei neue dazu – und die sind attraktiv gelegen: In Paderborn eröffnet das Büro direkt gegenüber des Trainingsgeländes des SC Paderborn in der Lise-Meitner-Straße. Die neuen Kollegen in Köln starten im zentralen Co-Working-Space in der Tunisstraße – mit Blick auf den Dom.

Über StepStone

Mit StepStone trifft jeder die richtige Jobentscheidung. Das E-Recruiting-Unternehmen verbindet Menschen mit der Arbeitswelt – neben Online-Jobplattformen (StepStone, TotalJobs, Saongroup u.a.) zählen weitere digitale Services wie Employer-Branding-Dienstleistungen, Gehaltsanalysen sowie Video-Recruiting-Lösungen zum Angebot des Unternehmens. Die StepStone GmbH, eine Tochter der Axel Springer SE, ist in mehr als 20 Ländern aktiv und beschäftigt mehr als 3.500 Mitarbeiter. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf. StepStone Deutschland betreibt die Jobplattform http://www.stepstone.de .

Pressekontakt:

StepStone Presseteam

Telefon: 0211/93493-5731/-5529/-5358

E-Mail: presse@stepstone.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/38447/4675711

OTS: StepStone.de

Original-Content von: StepStone.de, übermittelt durch news aktuell