Steuern? Nein, danke! – Teuer gestorben ist man schnell

In jeglicher Hinsicht schieben wir Menschen das Thema Tod von uns weg. Doch irgendwann kommt der Tag, an dem wir selbst oder ein Familienangehöriger stirbt. Und dann ist es oft zu spät, sich mit den damit verbundenen finanziellen Themen zu beschäftigen. Zudem hat man in diesen Zeiten andere Probleme, als sich zum Beispiel der Erbschaftssteuer zu widmen.

Der Autor und erfahrene Steuerberater Marc-Anton Braun hat seinen Ratgeber geschrieben, um Licht ins Dunkle zu bringen. Hierfür bedient er sich vielen Praxisbeispielen, die ihm während seiner bisherigen beruflichen Laufbahn begegnet sind. Denn es gibt immer noch Menschen, die glauben, dass das gesamte Vermögen automatisch dem Ehepartner oder den leiblichen Kindern gehört. Doch es gibt auch Fälle, bei denen das Haus plötzlich der Witwe und deren Schwiegereltern oder dem Stiefkind zugesprochen wird. Zudem verdient häufig der Fiskus kräftig mit, obwohl das gar nicht notwendig ist. Das Buch erklärt in einzigartiger Weise, was jeder tun kann, um sein Vermögen sogar steuerfrei auf die nächste Generation zu verteilen.

Marc-Anton Braun wurde 1974 im Landkreis Rosenheim geboren und ist seit über 13 Jahren als selbstständiger Steuerberater im Familienunternehmen tätig.?

„Steuern? Nein, danke!“ von Marc-Anton Braun ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-10497-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

