Stevie? Awards verkünden die Gewinner der German Stevie? Awards 2021

Troisdorf, Deutschland ? 17. März 2021 ? Die Veranstalter der Stevie? Awards geben die Preisträger der German Stevie Awards 2021 bekannt. Großer Gewinner des branchenübergreifenden Wirtschaftspreises ist mit insgesamt 12 Stevies die Deutsche Post DHL Group aus Bonn.

Die Jurys haben ihre Auswertungen beendet und nun stehen die mit Spannung erwarteten Sieger der 7. German Stevie Awards fest.

Mit neun Gold, einem Silber und zwei Bronze Stevies ist die Deutsche Post DHL Group der große Gewinner der German Stevie Awards 2021. Kein anderer Bewerber hat so viele Auszeichnungen erhalten. Das Bonner Unternehmen darf sich unter anderem über Gold-Auszeichnungen in den Kategorien zum Umgang mit COVID-19 und Kategorien in den Bereichen Unternehmenskommunikation, Investor Relations und Public Relations freuen.

Überdurchschnittlich erfolgreich war auch die Wolters Kluwer Deutschland GmbH, die von der Jury gleich sieben Mal mit dem Gold und zwei Mal mit dem Bronze Stevie Award ausgezeichnet wurde. Der weltweite Anbieter von Fachinformationen, Software und Services wurde vor allem in den Kategorien für Neue Produkte und Produktmanagement ausgezeichnet und erhielt für Martina Bruder als Managerin des Jahres einen goldenen Award in den Kategorien für Management Awards.

Weitere Preisträger mit mehrfachen Gold-Auszeichnungen sind unter anderem Appsfactory GmbH (Leipzig), creanovo motion & media design GmbH (Hannover), DKMS Deutsche Knochemarkspenderdatei (Köln), Deutsche Telekom Services Europe SE (Köln & Leipzig), HUGO BOSS AG (Metzingen), Indego (Frankfurt am Main), Sigrun GmbH (Berikon, Schweiz), proteco marketing service GmbH (Augsburg) und die Vodafone GmbH (Düsseldorf).

Alle Preisträger der Gold, Silber und Bronze Stevie Awards sind auf der Homepage der German Stevie Awards nach Kategorien sortiert aufgelistet. https://stevieawards.com/gsa/gewinner-der-german-stevie?-awards-2021

Fast 50 Führungskräfte haben in den sechs Experten-Gremien entschieden, wer einen der begehrten Stevies erhält. Sie haben über 400 eingegangene Bewerbungen auf Herz und Nieren geprüft, die innovativsten Lösungen herausgefiltert und schließlich die Preisträger der Gold, Silber und Bronze Stevie Awards gekürt.

Maggie Gallagher, Präsidentin der Stevie Awards, gratuliert allen Gewinnern zu ihren Erfolgen. ?Wir freuen uns, dass wir im Rahmen der German Stevie Awards auch in diesem Jahr wieder tolle und vor allem innovative Preisträger auszeichnen dürfen?, sagt sie und ist freut sich, ?den Preisträgern am 20. Mai im Rahmen der virtuellen Preisverleihung all das bieten zu können, was die Teilnehmer an den Stevie-Preisverleihungen so sehr schätzen und das aus der Sicherheit ihres Zuhauses oder ihres Büros heraus.?

Die German Stevie Awards sind der vielseitigste Wirtschaftspreis im deutschsprachigen Europa und finden bereits zum siebten Mal statt. Sie sind Teil der Stevie? Awards, die unter anderem die renommierten International Business Awards? ausrichten und in insgesamt acht Wettbewerbsprogrammen jedes Jahr mehr als 12.000 Einreichungen aus über 70 Ländern erhalten. Die German Stevie Awards bieten speziell Unternehmen, die am europäischen deutschsprachigen Markt tätig sind, eine internationale Wettbewerbsplattform zum Benchmarking an.

In diesem Jahr waren erneut alle europäischen Länder mit Amtssprache Deutsch eingeladen, Nominierungen einzureichen. Organisationen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg und Belgien Bewerbungen mit ihren seit Juli 2018 erbrachten Leistungen in einer Vielzahl Kategorien einreichen.

Wer im nächsten Jahr zu den Preisträgern der German Stevie Awards gehören möchte, kann sich auf der Awards Webseite registrieren, um rechtzeitig über Fristen und Teilnahmeunterlagen verständigt zu werden: www.StevieAwards.com/GSA.

Pressefotos der Stevie Awards Trophäen und des German Stevie Awards Logos stehen für Sie unter http://stevieawards.com/gsa/photos-and-logos zur Verfügung. Weitere Pressefotos von früheren Gewinnern etc. stellen wir Ihnen auch Wunsch gerne zur Verfügung.