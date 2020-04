Stiftungsgründung ? Soziale Verantwortung auf eine solide Basis setzen

Google, Facebook, Amazon, Starbucks? um nur einige Beispiele zu nennen. Internationale Großkonzerne bewegen sich oftmals am Rande der Legalität, wenn es um die Finanzen und die korrekte Abführung der Unternehmenssteuern geht. Wo die rechtliche eine Seite der Medaille darstellt, ist die moralische eine vollkommen andere. Good Governance und Corporate Social Responsibility wird leider oft nur vordergründig gelebt und nach außen getragen. Aus diesem Grunde haben es sich die erfahrenen Expertinnen und Experten von www.stiftung-gruenden.de zur Aufgabe gemacht, auf der Suche nach der Erschließung abgabenrechtlicher Optimierungen bei gleichzeitigem Nutzen für das Allgemeinwohl, ein ausgewogene Balance zu erschaffen. Mit dieser Verbindung machen diese damit ab sofort allen Interessentinnen und Interessenten ein attraktives Angebot. Bei www.stiftung-gruenden.de finden Sie Antworten auf alle rechtlichen, organisatorischen und steuerlichen Fragen, die es bei der Gründung einer eigenen Stiftung zu beachten gilt. Mit der Hilfe von www.stiftung-gruenden.de kann in Kürze jedes Engagement auf eine solide finanzielle und konstitutionelle Basis gestellt werden. www-stiftung-gruenden.de handelt hierbei unabhängig und stellt die Interessen und den Willen der Stiftungsinitiatoren in den Mittelpunkt erklärt die Refrigoro Consultants LLC-Group, die hinter dem Projekt steht.