Stillstand bedeutet Untergang – warum nur innovatives Denken Erfolg sichert

Es sei klar, dass nicht jede Innovation ein großer Erfolg wird oder gar ganze Branchen verändert, dennoch sei jedes Innovationsstreben sinnvoll wie die kreative Unternehmensberaterin Lena Lührmann erläutert: “Oftmals ist der Weg das Ziel. Viele Themen lassen sich auf andere Bereiche übertragen oder in einem anderen Kontext nutzen. Wichtig ist nur, dass überhaupt nach vorne gedacht und gegangen wird.”

Welche fatalen Folgen ein Stillstand im Unternehmensdenken haben könne, macht Lührmann anhand des in den 90er-Jahren boomenden Videothekenmarkts deutlich. “Es schien ein sicheres Geschäft zu sein, das locker die nächsten Jahrzehnte übersteht. Diese ignorante Einstellung und das Verschließen der Augen vor der Zukunft, trieb die größte amerikanische Videothekenkette letztlich in die Insolvenz. Denn irgendwann kamen die Streamingdienste und überrollten die nicht vorbereiteten Unternehmen wie ein Tsunami, der keinen Stein auf dem anderen lies.” Unternehmen, die eine Innovation nicht nur denken, sondern auch machen wollen, die einfach loslegen, hätten in jedem Fall mehr gewonnen, als solche, die blind für die Zukunft sind.

Jedes Unternehmen, das eine Dienstleistung oder ein Produkt anbiete, müsse sich mit Trends, Zukunftstechnologien und Entwicklungen auseinandersetzen. “Je früher diese Überlegungen stattfinden, desto besser kann auf Veränderungen am Markt reagiert werden. Jeder Innovationsgedanke zählt”, betont Lührmann. Wenn man nicht vorangehe, dann könne auch nichts passieren, jeder Schritt nach vorne berge hingegen die Chance auf Innovation, die zum Erfolg eines Unternehmens beitragen kann.

“Die Sicherheit liegt in der Zukunft und darin rechtzeitig Trends und Zukunftsströmungen zu erkennen, denn selbst wenn Sie sich entscheiden ein Innovationsthema nicht mitzugehen, so wissen Sie zumindest, dass es dieses gibt. Aber nichts zu wissen, ist tödlich”, bekräftigt Lena Lührmann abschließend.

Mehr Informationen und Kontakt zu Lena Lührmann – Visionsalive – finden Sie unter: www.visionsalive.de