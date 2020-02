Stilvoller Sicherheitsschrank für Zuhause

Wiesbaden, Januar 2020. Die IT-BUDGET GMBH präsentiert die dritte Generation des Netzwerkschrankes für Zuhause und kleine Büros. Der TNTboy® (Telefon Netzwerk TV) ist in puncto Montagemöglichkeiten, WLAN-Tauglichkeit und als USB-Ladestelle optimiert.

Telefon und Internet benötigen in Privathaushalten und kleinen Büros diverse Geräte, vom WLAN-Router über Datenspeicher bis zum Patchfeld. Das Ergebnis ist ein unschöner “Kabelsalat” an der Wand. Durch Verstauben, Berührung, den Staubsauger, Kinder oder Haustiere werden Geräte und Verbindungen gefährdet – und eine Fehlersuche ist schwierig und zeitraubend.

Die Lösung wird seit 2010 von IT-BUDGET in Form des Netzwerk-Schutzschrankes TNTboy® angeboten, der jetzt in dritter Generation produziert wird.

Die Highlights sind: ein Holzkorpus, der einen uneingeschränkten WLAN-Empfang sicherstellt. Eine aussenliegende USB Buchse, ideal, wenn der Schrank im Wohnungsflur angebracht ist, um immer eine Ladestelle für Handy oder Tablet frei zu haben. Weiterhin bietet eine Montageplatte aus flammwidrigem ABS-Kunststoff Platz für Geräte und Kabelführung. Für kleine Büros bis 20 Netzwerkanschlüsse ist auf 4 HE Platz für 10″-Geräte wie Netzwerkswitch oder Patchpanel. Mit Design-Deckplatten in verschiedenen Dekors lässt sich der TNTboy® individuell an die Raumgestaltung anpassen.

Die IT-BUDGET GmbH ist Distributor, Fachhändler und Produzent für Netzwerktechnik. Unser komplettes Angebot vom Datenkabel über USV-Anlagen bis zum Switch finden Sie im Online-Shop unter www.it-budget.de. Als Spezialist für 19″-Schränke bieten wir Serverschränke mit Schalldämmung, Staubschutz oder Klimaanlagen, aber auch günstige Netzwerkschränke für den Standardbedarf. Weiterhin haben wir ein großes Sortiment an 19″-Zubehör, vom Fachböden bis zur TFT-Administratoren-Schublade. Unser Auslieferungslager in Wiesbaden ist werktags von 9.00 – 18.00 Uhr geöffnet.