Stolpersteine im Retourenprozess unter die Lupe genommen: Process Mining im eCommerce

Sie sind ein seit Jahren heiß diskutiertes Thema im eCommerce. Schlagzeilen machen dabei eher die großen Handelsplattformen wie Zalando und Amazon, aber jeder Online Shop – von Start-up bis Großkonzern – muss sie händeln: Retouren. Der Retournierungsprozess oder auch Retourenprozess ist ein in vielerlei Hinsicht kritischer Prozess im eCommerce. Von den entstehenden Kosten über das Thema Rechtssicherheit bis hin zur Kundenzufriedenheit und dem Customer Lifetime Value spielt der Retourenprozess eine entscheidende Rolle in puncto Erfolg oder Misserfolg eines Online Shops.

Der führende Anbieter von Online-Mode für junge Frauen, Nelly.com, hat sich dieser Herausforderung gestellt und seinen „Bestellung-bis-Retoure“-eCommerce-Prozess mithilfe von MEHRWERK ProcessMining (MPM) auf den Prüfstand gestellt. Im kommenden Webinar mit Nelly.com zeigen die Process Mining-Experten aus dem MEHRWERK-Team anhand einer Hands-on-Demo auf, wie die eCommerce Performance signifikant verbessert werden konnte und welche Daten und Voraussetzungen aus technischer Sicht benötigt werden, um mit Qlik-basiertem Process Mining durchzustarten.

