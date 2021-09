Stonebranch wird von Gartner® im Market Guide 2021 für Service Orchestration and Automation Platforms (SOAPs) als repräsentativer Anbieter anerkannt

In seinem Bericht vom August 2021 untersuchte Gartner den aktuellen Stand der Automatisierung und die Entwicklung von WLA zu SOAP.

Stonebranch, ein führender Anbieter von Lösungen für die Service-Orchestrierung und -Automatisierung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Gartner Market Guide for Service Orchestration and Automation Platforms* vom August 2021 als „repräsentativer Anbieter“ aufgeführt wird.*

„Es ist für uns eine Ehre, von Gartner sowohl im ersten als auch im zweiten SOAP Market Guide anerkannt zu werden“, sagte Giuseppe Damiani, CEO von Stonebranch. „Die Tatsache, dass Gartner uns als repräsentativer Anbieter ausgezeichnet hat, unterstreicht unserer Meinung nach den Wert unserer Plattform für IT Ops-, DevOps- und DataOps-Führungskräfte, die automatisierte IT-Prozesse in Echtzeit in zunehmend komplexen hybriden IT-Umgebungen orchestrieren müssen.“

Wie Gartner schreibt, „müssen Infrastruktur- und Betriebsleiter Plattformen für die Service-Orchestrierung und -Automatisierung nutzen, um im Rahmen ihrer Cloud-, Big-Data- und DevOps-Initiativen kundenorientierte Agilität zu erreichen.“ Gartner prognostiziert: „Bis Ende 2024 werden 80 Prozent der Unternehmen, die derzeit Workload-Automatisierung betreiben, Service-Orchestrierungs- und Automatisierungsplattformen nutzen, um domänenübergreifende Workloads zu orchestrieren.“

Das Stonebranch Universal Automation Center (UAC) ermöglicht die Service-Orchestrierung und -Automatisierung in hybriden IT-Umgebungen und ermöglicht Entwicklern, Datenteams und Betriebsgruppen die Zusammenarbeit auf einer einzigen Plattform. Das UAC geht sogar noch einen Schritt weiter und unterstützt die Self-Service-Automatisierung für Anwender in der Geschäftsleitung. Durch die Zentralisierung der Verwaltung von Workloads über On-Premise-, Cloud- und Container-Microservices hinweg erhalten Unternehmen die Möglichkeit, ihre Automatisierungsprogramme zu skalieren und die Überwachungs-, Prüfungs- und Compliance-Funktionen zu verbessern.

Lesen Sie den 2021 Gartner Market Guide for Service Orchestration and Automation Platforms Bericht (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3276438-1&h=4200778857&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3276438-1%26h%3D1905600818%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.stonebranch.com%252Fresources%252Fgartner-2021-market-guide-soap%26a%3D2021%2BGartner%2BMarket%2BGuide%2Bfor%2BService%2BOrchestration%2Band%2BAutomation%2BPlatforms%2Breport&a=2021+Gartner+Market+Guide+for+Service+Orchestration+and+Automation+Platforms+Bericht), mit freundlicher Genehmigung von Stonebranch.

* „Gartner, Market Guide for Service Orchestration and Automation Platforms“, Chris Saunderson, Manjunath Bhat, Daniel Betts, Hassan Ennaciri, 10. August 2021.

Haftungsausschluss von Gartner:

Gartner unterstützt keine bestimmten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Marktforschungspublikationen genannt werden, und rät Technologieanwendern auch nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen zu wählen. Vielmehr bestehen die von Gartner veröffentlichten Forschungspublikationen aus den Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen verstanden werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Marktforschung ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck.

GARTNER ist ein eingetragenes Warenzeichen und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. bzw. seiner Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Informationen zu Stonebranch

Stonebranch baut IT-Orchestrierungs- und Automatisierungslösungen, die IT-Umgebungen von der einfachen Automatisierung von IT-Aufgaben zu einer hochentwickelten Echtzeit-Business-Service-Automatisierung verwandeln. Unabhängig vom Grad der Automatisierung ist die Plattform von Stonebranch einfach, modern und sicher. Mit der Universal Automation-Plattform von Stonebranch können Unternehmen Arbeitslasten und Daten nahtlos über Technologie-Ökosysteme und Silos hinweg koordinieren. Stonebranch hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia, und verfügt über Kontakt- und Unterstützungspunkte in ganz Amerika, Europa und Asien. Stonebranch betreut einige der weltweit größten Institutionen in den Bereichen Finanzen, Produktion, Gesundheitswesen, Reisen, Transport, Energie und Technologie.

Pressekontakt:

Scott Davis

scott.davis@stonebranch.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1089016/Stonebranch_Logo.jpg

Original-Content von: Stonebranch GmbH, übermittelt durch news aktuell