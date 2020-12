Storefitting.com – Die Plattform für Spezialisten aus den Bereichen Ladenbau und Messebau

Der Mehrwert von Plattformen für Kunden und Anbieter

Das schnelle suchen und finden von qualitativ hochwertigen und relevanten Ergebnissen ist besonders im B2B Bereich eine der wichtigsten Herausforderungen, die das Internet bietet. Spezialgebiete, die nicht zum Tagesgeschäft gehören, stellen die Verantwortlichen dabei meist vor eine große Herausforderung. Vor allem, wenn diese wie beim Ladenbau und Messebau mit erheblichen Budgets verbunden sind.

Storefitting.com hat sich daher auf diese zwei Leistungsbereiche spezialisiert und garantiert den Suchenden eine Auswahl von Spezialisten, die durch langjährige Erfahrung oder auch aktuelle Referenzen ihre Leistungsfähigkeit beweisen. So wird verhindert, dass branchenfremde Firmen in einer Suchanfrage auftauchen und das Ergebnis verwässern.

Der Vorteil der Anbieter besteht in der komprimierten und sehr detaillierten Darstellung der eigenen Leistungen. Die Plattform Storefitting.com erlaubt es den Firmen, sich wie auf einer komprimierten Homepage zu präsentieren und so zu positionieren. Dabei können nicht nur klassisch die einzelnen Leistungen beschrieben werden, sondern auch Spezialwissen über Ladenbau und Messebau relevante Inhalte geteilt werden.

Marketing und Vertriebsunterstützung für kleine und mittelständische Betriebe

Ladenbau- und Messebau-Firmen haben meist eine klassische KMU-Struktur. Diese Firmen tun sich in der Akquise neuer Projekte nicht immer leicht, da ihnen teilweise ein gutes Vertriebsnetzwerk fehlt. Aber auch in den aktuellen Zeiten, in denen durch die COVID-19-Situation die Vertriebsaktivitäten stark eingeschränkt sind, soll die Plattform Storefitting.com eine alternative bieten.

Kunden haben neben der direkten Suche nach einem Dienstleister auch die Möglichkeit, eine klassische Anfrage über Storefitting.com zu starten und sich Angebote von unterschiedlichen Firmen erstellen zu lassen. Begleitet wird dieser Prozess von Spezialisten der Plattform Storefitting.com und bietet dadurch Kunden und Anbietern eine professionelle Struktur der Angebotserstellung und Auftragserteilung.

Neue Strategien nutzen

Besonders jetzt, wo die COVID-19-Krise einen weiteren Höhepunkt erfährt, ist es für Kunden wie auch Anbieter wichtig, sich auf neue Strategien zu konzentrieren. Das gilt auch für die Expansionspläne der einzelnen Branchen. Welcher Standort ist für die kommenden Jahre der richtige? Auf welches Sortiment sollte sich in der Zukunft konzentriert werden? Welche Branchen und Märkte können relevant werden oder bieten bereits jetzt neue Potenziale? Hier ist besonders in diesen Zeiten eine hohe Flexibilität gefragt.

Händler können die Plattform Storefitting.com nutzen und sich mit Profis aus dem Bereich Retail, Architektur, Event und Showrooming austauschen. Ein eigens für den Wissenstransfer erstelltes Magazin schafft die Möglichkeit, sich auf Storefitting.com detailliert zu aktuellen Themen und Trends in den Bereichen Ladenbau und Messebau zu informieren. Auch kann über die Plattform Kontakt zu den Experten aufgenommen werden, um ganz konkrete Fragen zu stellen und Lösungen zu erarbeiten.