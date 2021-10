Stormshields Cybersicherheitslösungen ab sofort im ALLNET-Portfolio

Stormshield, führende europäische Referenz für die Cybersicherheit kritischer Infrastrukturen, sensibler Daten und OT-Umgebungen, und ALLNET GmbH Computersysteme, namhafter Value-Add-Distributor mit Niederlassungen in Deutschland, Österreich und Schweiz und einer 30-jährigen Erfahrung im Vertrieb von Lösungen führender ITK-Hersteller, geben heute bekannt, dass sie eine Vereinbarung über den Vertrieb von Stormshield-Produkten im DACH-Gebiet geschlossen haben.

Die Vereinbarung betrifft die Vermarktung des gesamten Lösungsportfolios des zum Luft- und Raumfahrtriesen Airbus gehörenden Cybersicherheitsanbieters durch die ALLNET GmbH. Dabei handelt es sich um drei Produktfamilien, die nahtlos miteinander interagieren, um die Umsetzung von mehrstufigen Sicherheitsstrategien zu vereinfachen.

Mit Stormshield Endpoint Security (SES) bietet das Unternehmen eine Barriere gegen APTs („Advanced Persistent Threats“) und unbekannte Angriffe auf kritische, industrielle und militärische Workstations sowie Kontrollräume. Als adaptive Lösung führt SES eine verhaltensbasierte Malware-Analyse durch, benötigt dafür allerdings keine Signaturen und kann daher auch auf Systemen eingesetzt werden, die nicht mit dem Internet verbunden sind.

Vertrauliche Daten und Dokumente werden durch Stormshield Data Security (SDS) geschützt, eine leistungsstarke Ende-zu-Ende-Verschlüsselungslösung, die mit jedem Speichergerät oder jeder Plattform (einschließlich Cloud) verwendet werden kann. Die Lösung entspricht in vollem Umfang den europäischen Vorschriften zur Datenintegrität und Unzugänglichkeit und trägt dem Bedarf an Schutz für gemeinsam genutzte Informationen Rechnung, der sich aus dem massiven Einsatz von Smart Working und Cloud-basierten Umgebungen sowie Applikationen ergibt.

Stormshield-Network-Security-Lösungen (SNS) sind das Flaggschiff des Portfolios des europäischen Herstellers und bieten eine breite Palette von physischen und virtuellen UTM/IPS-Firewalls, die speziell für IT- und OT-Infrastrukturen mit integriertem VPN entwickelt wurden und über die höchste Zertifizierungsstufe (einschließlich Militär) in Europa verfügen. Die in Echtzeit arbeitenden, Feld-erprobten Netzwerksicherheits-Appliances von Stormshield werden gleichermaßen von MSSPs und CSOs geschätzt, die auf vertrauenswürdige Sicherheitslösungen setzen.

„Die Vereinbarung mit der ALLNET GmbH steht im Einklang mit unserer Strategie, hochspezialisierte Distributionspartner zu suchen und auszuwählen, die in der Lage sind, nicht nur Produkte zu vermarkten, sondern ihren Kunden auch eine kompetente und qualifizierte Beratung zu bieten“, kommentiert Uwe Gries, Country-Manager DACH bei Stormshield. „Wir freuen uns daher sehr, die ALLNET GmbH als wertvollen Ansprechpartner für unsere Fachhändler im DACH-Gebiet begrüßen zu dürfen.“

„Wir freuen uns, unseren Fachhändlern ab sofort die Cybersecurity-Lösungen von Stormshield anbieten zu können“, so Tjorben Teunissen, Director BU Network Solutions/IT-Security bei der ALLNET GmbH. „Mit Stormshield erweitern wir unser IT-Security-Portfolio um einen führenden Hersteller, der im Gartners Magic Quadrant für Firewalls als einziger Vertreter der Europäischen Union und ihrer technologischen und industriellen Tradition anerkannt ist. ALLNET wird die Partner mit einem dedizierten Stormshield-Team im Bereich Schulungen, Pre- und After-Sales unterstützen.“

Weltweit müssen Unternehmen, Regierungsinstitutionen und Verteidigungsbehörden die Cybersicherheit ihrer kritischen Infrastrukturen, sensiblen Daten und Betriebsumgebungen gewährleisten. Die auf höchster europäischer Ebene zertifizierten Stormshield-Technologien sind die richtige Antwort auf IT- und OT-Risiken und erlauben den Schutz der Geschäftstätigkeit. Unsere Mission: Cybersorglosigkeit für unsere Kunden, damit diese sich auf ihre Kerntätigkeiten konzentrieren können, die für das reibungslose Funktionieren von Institutionen, Wirtschaft und Dienstleistungen für die Bevölkerung so wichtig sind. Die Entscheidung für Stormshield ist eine Entscheidung für eine vertrauenswürdige Cybersicherheit in Europa.

Weitere Informationen unter: stormshield.com/de/