STP Schweiz AG: Weiteres Wachstum und Umzug in ein zentrales Büro in Zürich-City

Die STP Informationstechnologie Schweiz AG wächst weiter. Derzeit entwickelt das Unternehmen mit einer wachsenden Crew das Marktführerprodukt “WinJur” in der Schweiz und die integrierte Lösung für mittlere und Grosskanzleien “LEXolution” weiter.

Sowohl die Entwicklung als auch das Produktmanagement konnten weiter ausgebaut werden. Ein Umzug in größere Geschäftsräume war deshalb schon länger geplant. Nun ist es gelungen ein zentrales Büro gleich beim Bahnhof Zürich Altstetten zu finden.

“Gerade im Hinblick auf die Stärkung unserer Partnerstruktur, war uns ein Umzug von Wallisellen in ein zentrales Büro in Zürich wichtig”, so Stephan Bischof, Geschäftsführer der STP Schweiz AG.

Die STP Schweiz AG ist ab sofort in der Herostrasse 9 in 8048 Zürich zu finden.

Die STP Gruppe wurde 1993 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Karlsruhe. Als Legal Tech Unternehmen entwickelt und vermarktet sie Software, Services und Informationsdienstleistungen für Anwaltskanzleien und Rechtsabteilungen und stellt den de-facto Standard für Insolvenzverwalter und -gerichte dar.

Mehr als 2.000 Kunden optimieren ihre Prozesse mit Fokus auf Profitabilität sowie Compliance und beziehen wertvolle Geschäftsinformationen, die aus öffentlichen Quellen mit Fachwissen veredelt wurden.

Heute arbeiten mehr als 200 Mitarbeiter am Erfolg unserer Kunden in Europa.