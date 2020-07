Ströer Online Marketing: die SEO-Agentur für KMU in München

Wenn Menschen online nach Produkten oder Dienstleistungen in ihrer Nähe suchen, nutzen sie hierfür im Regelfall Google. Umso wichtiger ist es für Unternehmen, in den Suchergebnissen von Google möglichst weit oben zu erscheinen. Im Idealfall klicken Interessenten nicht nur auf die Anzeige, sondern finden auf der Firmenwebsite auch noch genau die Informationen, nach denen sie suchen. Um Nutzer zu einer gewünschten Handlung zu bewegen, bedarf es nicht nur aussagekräftiger Website-Texte, sondern auch aktueller lokaler Informationen wie z.B. Öffnungszeiten und Adresse des Geschäfts. Am besten gelingt all das durch die Zusammenarbeit mit einer erfahrenen SEO-Agentur in München wie Ströer Online Marketing.

SEO bringt Unternehmen bei Google nach oben

Das Ziel der Suchmaschinenoptimierung besteht darin, in den organischen Ergebnissen von Google eine bessere Platzierung zu erreichen. Denn etwa 90 % der Internetnutzer klicken auf eines der ersten Suchresultate in der Trefferliste. Doch wie gelangt man unter die Top-Ergebnisse? Google berücksichtigt bei der Auflistung der Suchergebnisse verschiedene Faktoren wie z.B. Ladezeiten, externe Verlinkungen oder Nutzersignale. Nutzerfreundliche Website belohnt Google mit einem guten Ranking, während Seiten, die nur Suchbegriffe aneinanderreihen, abgestraft und auf die hinteren Plätze der Ergebnisse verwiesen werden. Ströer Online Marketing kennt alle Rankingfaktoren und behält diese bei der Suchmaschinenoptimierung im Blick, um Firmen langfristig bei Google nach oben zu bringen.

Die Vorteile einer SEO-Agentur

Die fachliche Unterstützung durch eine erfahrene Agentur macht sich bei der Suchmaschinenoptimierung bezahlt. Denn diese setzt nicht nur entsprechendes Know-how, sondern auch regelmäßige Verbesserungen an den Strukturen und Inhalten der eigenen Website voraus. Kleinen und mittleren Unternehmen fehlt es in der Regel an Kapazität, um sich eingehend mit den notwendigen SEO-Maßnahmen zu befassen.

Die SEO-Experten von Ströer Online Marketing kümmern sich um alles, beraten auf Augenhöhe und sorgen dafür, dass es Firmenwebsites unter die ersten Suchergebnisse bei Google schaffen. Das schafft nicht nur Vertrauen in die Expertise des Unternehmens, sondern stärkt auch dessen Präsenz in der Region. Ein weiterer Pluspunkt: Die SEO-Agentur misst kontinuierlich den Erfolg der SEO-Maßnahmen und kann die laufende Kampagne im Bedarfsfall optimieren.

Regionale Suchmaschinenoptimierung mit Ströer Online Marketing

Ströer Online Marketing ist nicht nur SEO-Ansprechpartner für KMU in München, sondern bundesweit! An insgesamt 10 Standorten verhilft die Agentur Unternehmen mit einer lokalen SEO-Strategie zu einer besseren Auffindbarkeit und mehr Sichtbarkeit im Internet.

Die Standorte im Überblick:

1. München

2. Stuttgart

3. Berlin

4. Essen

5. Frankfurt

6. Hamburg

7. Hannover

8. Köln

9. Leipzig

10. Nürnberg

