Strategiepartnerschaft

Strategiepartner für Beratung, Vertrieb und Service

Secure Data Compass GmbH wird Strategiepartner der sayTEC AG mit den Aufgaben Beratung, Vertrieb und Service

Organisationen, die sich pro-aktiv mit der Digitalisierung auseinandersetzen, sind deutlich besser aufgestellt und begegnen den Herausforderungen der vernetzten Welt gelassener. Sie erfahren Sicherheit und vermitteln Vertrauen durch wirkungsvolle Maßnahmen und neueste Technologien Made in Germany. Ihre Widerstandsfähigkeit ist gestärkt durch eine angemessene Vorsorge.

Die Secure Data Compass GmbH ist ein Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen für IT-Sicherheit mit dem Ziel, digitale Prozesse sicher und zukunftsfähig zu gestalten.

Die sayTEC AG ist ein Hersteller für IT- und Datensicherheit. Sie entwickelt innovative Technologien (Hard- und Software) für sicheren Netzwerkzugang (Remote Access), Datensicherheitssysteme (Backup- und Restore Systeme), hyperkonvergente Infrastrukturlösungen und hochsichere Cloud-Lösungen. Mit dem Prädikat: Made in Germany.

Ihre digitale Zukunft sicher gestalten.

Gemeinsam machen wir Ihre Organisation sicherer. Wir denken IT-Sicherheit von Anfang und ganzheitlich. Im Mittelpunkt steht immer eine funktionierende IT-Infrastruktur verbunden mit dem Ziel einer 100 prozentigen Ausfallsicherheit und Betriebsfähigkeit. Jeder Ansatz führt zur Reduzierung der IT-Komplexität und damit auch der Betriebs- und Personalkosten.

Beratung bedeutet, Schutz gewährleisten.?Mit Blick auf die eigenen Schutzziele die Richtung vorgeben und wirksame organisatorische, technische wie personelle Maßnahmen zum Schutz von Informationen und Daten ergreifen.

Vertrieb bedeutet, gemeinsam die beste Lösung finden. Wir leisten nicht nur Hochsicherheit und Hochverfügbarkeit, wir denken auch nachhaltig und langfristig. Wir haben die für Sie passende Lösung und Partner.

Service bedeutet, Unterstützung aus einer Hand. Die Beratung ist ein wichtiger Schritt. Wir begleiten Sie darüber hinaus bei der Realisierung Ihrer Projekte ? von der Beratung über Implementierung von Maßnahmen bzw. Inbetriebnahme bis hin zu Wartung und Notfallservice.

Informationstechnik (IT) ist fester Bestandteil in unserem Arbeitsalltag und bildet die Grundlage für zahlreiche Geschäftsprozesse. IT-Systeme und die darin gespeicherten Daten stellen damit schützenswertes Kapital dar. Wir betrachten die gesamte IT-Infrastruktur und unterstützen?Unternehmen, Organisationen, Verwaltungen, Bildungseinrichtungen und Krankenhäuser?darin, den Zugriff auf diese zu sichern. Wir denken IT-Sicherheit von Anfang an mit.