Strategische Partnerschaft zwischen AmdoSoft und Altair

AmdoSoft Systems freut sich, die strategische Partnerschaft mit Altair, einem globalen Technologieunternehmen, das Software- und Cloud-Lösungen in den Bereichen Simulation, Hochleistungsrechnen (HPC) und künstliche Intelligenz (KI) anbietet, bekannt zu geben. Der Fokus dieser neuen Arbeitsbeziehung liegt darauf, Endkunden dabei zu helfen, die Automatisierungsvorteile modernster RPA- und Datenanalysetechnologie zu nutzen und die Integration von Softwarerobotern in ihre Geschäftsprozesse zu vereinfachen.

AmdoSoft/b4 wird über das Altair Partner Alliance (APA) -Programm verfügbar gemacht. Der APA bietet bestehenden Altair-Kunden Zugriff auf mehr als 60 Lösungen von Drittanbietern, die in vorhandene Altair-Lösungen integriert werden können.

David Griffith, Geschäftsführer von AmdoSoft UK, erläutert: ?Robotic Process Automation (RPA) ist für viele Unternehmen ein Spielveränderer in Bezug auf die Automatisierung von Geschäftsprozessen und die digitale Transformation. Diese Partnerschaft ermöglicht es den Kunden von Altair, RPA in Kombination mit der Datenanalysesoftware von Altair problemlos zu nutzen. ?

In einer Zeit, in der Endkunden unter immensem Druck stehen, ihre Effizienz zu steigern, gewinnt RPA, einer der am schnellsten wachsenden Technologiesektoren, an Interesse, während die Akzeptanz in großen Unternehmen dieses Wachstum vorantreibt. AmdoSoft hat kürzlich mit dem technischen Team von Altair einen Proof of Concept (PoC) abgeschlossen, um die Fähigkeiten der b4-Technologie in Verbindung mit der Datenaufbereitungslösung Altair Monarch ? von Altair zu demonstrieren. Altair Monarch ermöglicht einen agilen und iterativen Prozess, der Daten in ein vertrauenswürdiges und konsumierbares Format umwandelt und nahtlos an AmdoSoft-Roboter weitergibt, die diese Daten dann in die Benutzeroberfläche einer bestimmten Anwendung eingeben.

?Seit mehr als einem Jahrzehnt haben Altair-Kunden über unser APA-Programm Zugriff auf eine Vielzahl von Simulationsanwendungen von Drittanbietern. Wir freuen uns darauf, die Vorteile dieses Programms auf unsere Kunden auszudehnen, die Datenanalysen für verschiedene Anwendungen verwenden. Wir freuen uns, dass AmdoSoft über die APA unser erster Datenanalysepartner geworden ist. Die Kombination der RPA-Lösung von AmdoSoft mit der Datenanalysesuite von Altair verbessert die Fähigkeit der Kunden, ihre Automatisierungsbemühungen von sich wiederholenden Verwaltungsaufgaben bis hin zu hochkomplexen, geschäftskritischen Geschäftsabläufen zu optimieren ?, sagt Piush Patel, Senior Vice President, Strategic Relationships.

Paula Harris, Business Development Manager bei AmdoSoft, ergänzt: „Ich freue mich sehr, mit Altair zusammenarbeiten zu können, um die Verwendung der AmdoSoft/b4-Produktsuite zum Nutzen der Branche zu fördern.“

Altair unterstützt Kunden in allen Branchen mit einer Vielzahl von Anforderungen, die jetzt von der Verwendung von RPA-Bots über den APA profitieren können.

Wer wir sind

AmdoSoft ist ein Softwarehersteller aus München, der sich seit 1998 mit seiner Softwarelösung b4 auf die IT- und Prozessautomatisierung spezialisiert hat.

Mit mehr als 20-Jahren Erfahrung, nennen wir uns Experten wenn es um die Überprüfung von IT-Infrastruktur und Anwendungen, sowie die Automatisierung und Absicherung von IT-gestützen Prozessen geht.

Was wir machen

Mit unserer Automatisierungslösungen b4 geben wir unseren Kunden ein intelligentes Tool an die Hand, dass ihre Mitarbeiter von langweiligen Routine-Aufgaben befreit, einen effizienteren Geschäftsablauf sichert und das Arbeitsumfeld verbessert.

Wie wir das machen

Der Kern von b4 ist die Graphical Rules Engine (GRE), eine auf grafischer Modellierung beruhende Regeldatenbank, die durch einfache Regelerstellung die Automation von IT-Prozesse und Korrelation von Daten ermöglicht. Dadurch können Aussagen über die Auslastung und mögliche Engpässe des Systems getroffen werden.

Robotic Process Automation (RPA) ist eine Technologie die auf den Einsatz von virtuellen Software-Robotern basiert. Unsere b4 Bots arbeiten auf dem User Interface in einer vergleichbaren Art und Weise wie es ein Mensch tun würde. Dabei werden Tätigkeiten echter Nutzer am Bildschirm simuliert und an definierten Messpunkten objektive Daten zu Verfügbarkeit und Leistung von Anwendungen gesammelt (E2E Monitoring), aber auch sich wiederholende Geschäftsprozesse automatisiert ausgeführt.

Überall dort, wo sich Arbeitsschritte häufig wiederholen und zeitintensiv sind, können Prozesse automatisiert werden und Software-Roboter die Aufgaben erledigen. Ob in der Personalabteilung, Buchhaltung, IT, im Einkauf oder bei der Softwareentwicklung, unsere b4 Bots sind branchenunabhängig und in allen Unternehmensbereichen einsetzbar.