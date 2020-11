Strategisches b2b-Marketing Hands-On ? mit Checkliste

Am Anfang einer jeden Marketingmaßnahme steht immer die große Frage nach der Zielgruppe. Wen müssen wir gezielt ansprechen, um die Popularität unserer Marke und unserer Produkte am effektivsten zu vergrößern? Nicht irritieren lassen, wenn beim ersten Brainstorming Antworten wie ?Alle? auf Tapet kommen. Möchte man wirklich ?Alle? ansprechen, sollte das Marketingbudget unbegrenzt sein. Ein Szenario, das wir in unserer zwanzigjährigen Agenturgeschichte noch nie erlebt haben. Zielführender ist es also, die Entscheider und Empfehler anzusprechen, die potenziell auch zu neuen, idealerweise auch zufriedenen, Kunden werden. Die Zielgruppenauswahl ist also das A und O für jede Marketingmaßnahme.

Hands-On: Ärmel hoch und tatkräftig zugepackt ? am Beispiel eines Website Relaunchs

Für unsere hemdsärmelige Herangehensweise arbeiten wir als WordPress-Agentur alle vom Kunden gewünschten Leistungen ab. Jedoch nicht nur planungsbezogen bürokratisch, sondern aktiv im Workflow auf der Live-Maßnahmenebene. Das birgt ungeahnte Vorteile:

? Flexibilität. Etwaige Änderungen lassen sich auch im ongoing Project noch umsetzen.

? Dramatisch kostengünstiger! Weil nicht alles erst aufwändig geplant werden muss, sondern sich die einzelnen strategischen Marketingstränge aus dem Leitmedium ableiten.

? Geschwindigkeit. Statt noch in der Abstimmung zur Marketingplanung festzuhängen, sind die ersten Erfolgsmaßnahmen bereits on the road.

? Erhebliche Ersparnis gegenüber dem tradierten Vorgehen

Das Vorgehen

? Definition der Zielgruppen

? Brand Core ? Was wollen wir unserer Zielgruppe sagen? Die Botschaften!

? Wer sind wir?

? Erstellung Claim & Slogan ? besser immer nur eines von beiden

? Customer Benefits und unsere wichtigsten Produktmerkmale

? Abgrenzung zum Wettbewerb, unsere USPs im Überblick

Die Umsetzung ? schnell zur neuen, modernen WordPress-Website

? Look and feel ? Orientierung an Ihrem bestehenden Corporate Design

? Logo: brauchen wir ein neues? Oder darf das alte Logo bleiben?

? Festlegung Farbwelten etc. Aus der neuen Homepage übernehmen

Content first: Entspannen Sie sich, die Inhalte liefern wir!

? Content production: Bilder, Text. Unsere Spezialität sind packende b2b-Texte und lebendige Fotos aus dem industriellen Umfeld, auch international, mit unserem Fotografennetzwerk.

? Social Media Channels. Das Rad nicht neu erfinden! Einfach von der neuen b2b-Website Inhalte übernehmen, fertig! Auf Wunsch erledigen wir das aber auch gerne für Sie.

Als Agentur für strategische Marketingkommunikation und lebendige, moderne WordPress-Websites helfen wir Ihnen gerne bei der Ausarbeitung eines Kommunikationskonzeptes zur b2b-Kommunikation und kümmern uns auch um die operative kommunikative Umsetzung. Die geeignetsten Maßnahmen für Ihr Unternehmen besprechen wir am besten persönlich. Rufen Sie uns an!