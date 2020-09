Strategy Circle Handel? communicode ist Business-Partner auf der virtuellen Fachkonferenz

Der Strategy Circle Handel ist mit zahlreichen neuen technologischen Highlights und digitalen Entwicklungen aus der Handelsbranche zurück und wird am 7. Oktober 2020 virtuell stattfinden. Die Essener Full-Service-Digitalagentur communicode wird die Networking-Veranstaltung als Partner begleiten.??

Essen, den 21. September 2020??

Beim Strategy Circle Handel finden sich auch in diesem Jahr wieder die Entscheidungsträger und Lösungsanbieter aus E-Commerce, KI, Kommunikation, Customer Service und Category Management beim Strategy Circle ein und freuen sich auf fachlichen Austausch auf Augenhöhe. Das virtuelle Event bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, den Vorträgen der Redner zuzuhören und mit Partnern und Dienstleistern in einem separaten Raum in Kontakt zu treten. Als Partner von Management Events und Digitalagentur für E-Commerce, digitale Transformation und Communication Consulting wird auch communicode mit der Expertise seiner Mitarbeiter als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.??

Vom reinen Produktvertrieb zum Lösungsanbieter??

Das Einkaufserlebnis für Verbraucher im Internet soll mehr von Vertrauen und Sicherheit geprägt sein und beschäftigt die gesamte Handelsindustrie. Eine optimal erarbeitete Lösung zielt nicht primär auf den kurzfristigen Umsatzanstieg ab, sondern ermöglicht langfristige Kundenbindung und zielgerichtete Kundenkommunikation auf gleich mehreren Ebenen. Wer nicht nur Produkte, sondern auch Lösungen verkauft, wird sich langfristig zum erfolgreichen Anbieter im World Wide Web zählen dürfen. Dafür ist jedoch ein Umdenken alter Kommunikationsstrukturen hin zur Digitalisierung aller relevanten Prozesse erforderlich. Nicht selten haben Unternehmen Startschwierigkeiten, technische Blockaden oder einfach Vorbehalte gegenüber der digitalen Business-Transformation. Diese gilt es für eine Agentur zu entkräften und die eigene Erfahrung für einen berechtigt optimistischen Blick in die Zukunft des Handels einzubringen.?

Die Full-Service Digitalagentur communicode aus Essen lebt den eigenen Anspruch, ein zuverlässiger Begleiter auf dem digitalen Lösungsweg zu sein, seinen Kunden in Consulting und Continuous Delivery zur Seite zu stehen und in jeder Projektphase flexibel auf individuelle Anforderungen einzugehen. Dafür wurden alle Prozesse von der Idee bis zum Betrieb optimiert, um die ideale Lösung für das Business des Kunden zu erarbeiten. Mit einer agilen Arbeitsweise und festen Kundenteams ist die optimale Kundenbetreuung transparent und effizient zugleich, was die Kunden der Digitalagentur seit Jahren begeistert.?

Beim Strategy Circle Handel 2020 stellen sich die Consultants von communicode den Fragen der Teilnehmer im virtuellen Raum und geben wertvolle Einblicke in ihre Arbeit und ihre Erfahrungen im täglichen E-Commerce Business. Besonders interessant für die communicode-Mitarbeiter werden dabei die individuellen Fokusthemen sein, mit denen sich die Entscheidungsträger aus den jeweiligen Unternehmen beschäftigen und welche Chancen sie in Zukunft wahrnehmen möchten.?

Über Management Events und den ?Strategy Circle Handel? 2020:??

Die Welt wird immer digitaler, doch Management Events hat die Prämisse, dass die erfolgreichsten Geschäfte noch persönlich, also face to face, abgewickelt werden. Deshalb organisiert Management Events Foren und Veranstaltungen, auf denen Entscheider und Lösungsanbieter Geschäftspartner für ihre Anforderungen und Projekte finden. Zeitweise finden Anbieter und Partner auf virtueller Ebene zusammen, was der Veranstaltung selbst aber nicht den Reiz nimmt. Die Mission ist es, durch die vorab analysierten gemeinsamen Interessen und Kompetenzen die wichtigsten Entscheider und Lösungsanbieter an einem Ort zusammenzuführen. Entscheider aus den TOP 500 Unternehmen, die besten Lösungsanbieter und Speaker aus den wichtigsten Branchen werden vor Ort sein. Die vorab geplanten und terminierten Meetings sind der Kern der Veranstaltung und können der Grundstein für eine gute Geschäftsbeziehung und ein erweitertes Netzwerk sein.??

Die BVDW zertifizierte Full-Service-Digitalagentur communicode AG aus Essen/NRW konzipiert und entwickelt Enterprise E-Business-Lösungen für Hersteller, Markenartikler und den Handel. Das Beratungs- und Dienstleistungsportfolio umfasst die Themen E-Commerce, Product Information Management, Content Management, Digital Marketing Management sowie Software Engineering für B2B und B2C. Mit über 100 Querdenkern und Kreativen realisiert communicode nachhaltige Lösungen auf Basis moderner Konzepte, durch agile Umsetzungsmethoden sowie technologischer und prozessualer Expertise. Führende Anbieter wie SAP Hybris, Shopware, riversand, CoreMedia, Adobe, CELUM und econda sind Technologie-Partner von communicode. Zu den Kunden zählen Unternehmen wie Vorwerk, Medion, Triumph, Olymp, Evonik, Grohe oder Turck.