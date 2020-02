Streit um Betriebsrat bei Flaschenpost.de: Minister Laumann schaltet sich ein

Bielefeld/Münster. Im seit Wochen schwelenden Streit um die

Wahl eines Betriebsrats bei dem Münsteraner Getränkeauslieferer Flaschenpost

schaltet sich jetzt auch NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann ein. Wie der

CDU-Politiker gegenüber der in Bielefeld erscheinenden Zeitung “Neue

Westfälische ” (Donnerstag-Ausgabe) erklärte, will er “sehr zeitnah” mit den

Beteiligten sprechen. “Für mich ist ganz klar: Betriebsräte haben in unserer

sozialen Marktwirtschaft eine wichtige Funktion und dürfen in ihrer Arbeit nicht

behindert werden. Wenn die Vorwürfe der Gewerkschaft NGG zutreffen, ist das

Verhalten der Firma Flaschenpost eine Sauerei”, sagte Laumann der Zeitung. In

der Düsseldorfer Niederlassung des über die Internet-Plattform flaschenpost.de

gesteuerten Getränkeauslieferers hatte die Geschäftsleitung, nachdem

Beschäftigte die Wahl eines Betriebsrates in die Wege geleitet hatten, gegen

einen Teil dieser Beschäftigten fristlosen Kündigungen ausgesprochen, diese

allerdings mit Schlechtleistungen der Betroffenen begründet. Mit dem Versuch,

die Vorbereitungen der Betriebsratswahl zu torpedieren, war das Unternehmen vor

dem Düsseldorfer Arbeitsgericht gescheitert. Flaschenpost mit Sitz in Münster

beschäftigt in 19 Niederlassungen, davon 11 in NRW, insgesamt mehr als 4.000

Mitarbeiter und erwirtschaftet nach Branchenkennern einen Jahresumsatz in

dreistelliger Millionenhöhe. Das Geschäftsmodell sieht vor, dass die Kunden über

die Plattform flaschenpost.de Getränke bestellen können, die sie dann innerhalb

von zwei Stunden ohne Aufpreis bis zur Haustüre geliefert bekommen.

Pressekontakt:

Neue Westfälische

News Desk

Telefon: 0521 555 271

nachrichten@neue-westfaelische.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/65487/4524955

OTS: Neue Westfälische (Bielefeld)

Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell