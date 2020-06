STROBINSKI und Teufel drehen auf

Der Zusammenarbeit war ein Screening vorausgegangen. Dabei überzeugte STROBINSKI nicht nur kreativ und strategisch, sondern auch mit der Art der zukünftigen Kooperation. So werden Agentur und Inhouse-Kreation in enger Abstimmung gemeinsam Projekte entwickeln und die Ideen je nach Spezialisierung für alle relevanten Kanäle umsetzen.Christoph Krick, General Manager Brand Marketing von Teufel: ?Wir haben eine kreative Agentur ohne Allüren, aber mit ganz viel Leidenschaft für guten Sound gesucht. Und ich denke, dass wir mit der Wahl von STROBINSKI genau die richtige Entscheidung getroffen haben. Zum einen, weil uns die Agentur kreative Impulse gibt. Zum anderen, weil sie dabei schnell, pragmatisch und professionell arbeitet ? als ein echter Partner in unserem Team.?Jörg Sachtleben, Geschäftsführer von STROBINSKI, freut sich auf die Zusammenarbeit mit Teufel: ?Wir arbeiten mit all unseren Kunden enger zusammen als die meisten anderen Agenturen. Weil das schneller zum Ziel führt und wir auch das Produkt besser kennenlernen. Im Fall von Teufel verspricht das richtig viel Spaß ? auf den sich unser ganzes Team schon wahnsinnig freut. Die einzigen, die sich wohl beschweren werden, sind unsere Nachbarn.?Jens Agotz, ebenfalls Geschäftsführer von STROBINSKI, ergänzt: ?Teufel ist Kult. Und das zurecht. Man spürt noch immer den Spirit der Soundtüftler vom Hinterhof. Aber mittlerweile ist das Unternehmen eine erfolgreiche, internationale Audio-Firma, deren Produkte bis ins kleinste Detail durchdacht und nahezu perfekt sind. Die Marke Teufel hat trotzdem auch Ecken und Kanten und ist deshalb eher etwas für Individualisten, die wir mit kreativer Kommunikation begeistern wollen.?Die aktuelle Kampagne mit Schauspieler Frederick Lau wird wahrscheinlich ab September fortgesetzt und soll vor allem Online- und Social Media-Maßnahmen sowie Print beinhalten.

Über Lautsprecher Teufel

Lautsprecher Teufel ist ein Hersteller von hochwertigen Audioprodukten wie Lautsprechern, Kopfhörern, Hi-Fi- und Heimkinosystemen sowie Streaming- und Bluetooth-Lautsprechern. Das Unternehmen wurde 1979 in Berlin gegründet und zeichnet sich dadurch aus, dass auch heute Entwicklung, Design, Marketing, Vertrieb und Verwaltung komplett integriert am Standort Berlin arbeiten. Teufel-Produkte gewinnen wegen ihres brillanten Klangs regelmäßig in Tests und Umfragen. Die Marke ist europaweit ausschließlich im Direktvertrieb in den eigenen Teufel Stores und über die eigene Website teufel.de erhältlich.