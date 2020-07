Strom weg, Daten weg- Datenverlust absichern

Im Spannungsausfall können schnell Daten verloren gehen, Boot Sektoren zerstört oder ganze Systeme lahmgelegt werden. Zur Absicherung von Embedded Systemen, Panel PCs oder Mainboards mit DC Spannungseingang bietet sich die AUPS Serie ICP Deutschland an. Die vier Modelle der unterbrechungsfreien Stromversorgung werden im robusten Metallgehäuse angeboten. Die beidseitige VESA Adaptierung ermöglicht den einfachen Einbau zwischen dem zu schützenden Gerät und der eigentlichen VESA Halterung. Es stehen je eine Variante mit 60 Watt und eine Variante 100 Watt Ausgangsleistung mit entweder 12 Volt DC oder mit Weitbereichsspannungseingang von 9 bis 36 Volt DC zur Verfügung. Der Li-Ionen Akku liefert eine Kapazität von 5200mAH und ist in der Lage das System über einen längeren Zeitraum abzusichern. Die Überwachung der unterbrechungsfreien Stromversorgung kann lokal am System über USB, oder Remote über den Netzwerkanschluss erfolgen. Neben Anzeigen für Batteriestatus, Temperatur, Kapazität, Spannungseingang lassen sich die USV und die auszugebenden Warnmeldungen konfigurieren. So werden im Fehlerfall zuständige Personen informiert und das System sicher heruntergefahren. Die AUPS ist ausgelegt für einen Temperaturbereich von 0 bis 40 ?C und bietet entsprechende Zertifizierungen gemäß CE, FCC, UL als auch die UN Transport? Test nach UN38.3.

ICP. Industrial Computer Products ?by people who care!

Produktlink:

https://www.icp-deutschland.de/index.php?filterStatus=50%7E%7E%7E60%7E%7E%7E70%7E%7E%7E80&filterCategoryPathROOT=Industrie%20PC&filterCategoryPathROOT%2FIndustrie%20PC=Zubeh%C3%B6r&followSearch=8999&searchparam=aups&cl=search

Datenblatt:

https://files.icp-deutschland.de/produkte/KC001800/web/icp/AUPS-datasheet-20190107.pdf

Spezifikationen

60/100 Watt mit 12/9~36 Volt DC Spannungseingang

12 Volt DC Ausgangsspannung

28/56 Wh

Bis zu 140 Minuten Betriebszeit im Spannungsausfall

Webbasierte Managmement Software

Lokale PC Monitoring Software

Auto Shut Down bei leerer Batterie

Remote DC Ein/Ausschalter

Robustes Metallgehäuse mit VESA Mount Option

Anwendungsbereiche/Applikationen

Bildverarbeitung

Industrie PC

Steuerungssystem

Automatisierung

Robotik

?

AUSRICHTUNG

Wir bieten eine umfassende Auswahl an Komponenten und Systemen für Anwendungen in den Bereichen ?Industrial Computing?, ?Automation? und ?Networking?. Um den Ansprüchen unserer Kunden gerecht zu werden, setzen wir auf Kompetenz, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit in allem was wir tun.

PRODUKTPORTFOLIO

? Industrial CPU Boards ? Vielfältig & Langzeitverfügbar

PICMG1.3, PICMG, ATX, Mini ITX, 5.25?, EPIC, 3.5?, PC/104, CoM

? Embedded Systems ? Kompakt & Lüfterlos

Zahlreiche Schnittstellen und inkl. Embedded OS

? Touch Panel PC ? Flexibel & Robust

4.3?-19? für Schaltschrank, VESA oder Unterputz Montage

? Industrial Networking ? Schnell und Zuverlässig

Ethernet Switches, Media Converter, Device Server

? Automation Products ? Anpassbar und Beständig

Programmable Automation Controller, Remote I/O Modules, ?

DIENSTLEISTUNGEN

? Technische Verkaufsberatung und Support

? Großes Lager in Deutschland

? Assemblierung von Systemen nach Kundenwunsch

? Realisierung von kundespezifischen Produkt-Modifikationen

? Schnelle und unkomplizierte Abwicklung im Service-Fall