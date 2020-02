Studie: 71 Prozent aller Tarifschlichtungen erfolgreich

Schlichtungen in festgefahrenen Tarifkonflikten führen

überwiegend zu einer Lösung. Das ergab eine Studie des Instituts der Deutschen

Wirtschaft (IW), über die die “Rheinische Post” (Mittwoch) vorab berichtet. Nach

Angaben der Tarifexperten kam es seit 2000 in acht Branchen zu insgesamt 42

Schlichtungen, die Erfolgsquote lag dabei im Schnitt bei 71 Prozent. Am

häufigsten wurden die Vermittler im Luftverkehr hinzugezogen: In neun

Tarifkonflikten wurde geschlichtet, sieben Versuche brachten die erhoffte

Lösung. Das entspricht einer Erfolgsquote von 78 Prozent. Auch im

Bauhauptgewerbe und im Schienenverkehr war die Schlichtung probates Mittel.

Jeweils achtmal kamen die Schlichter zu Hilfe, sechsmal lösten sie den Konflikt

(75 Prozent Erfolgsquote). Eine hundertprozentige Erfolgsquote schafften die

Deutsche Telekom (vier Schlichtungen), die Chemische Industrie (eine) und die

Papiererzeugende Industrie (zwei). “Wenig erfolgreich waren Schlichtungen allein

im Öffentlichen Dienst”, schreiben die Tarifexperten Hagen Lesch und Christian

Kestermann in ihrer Studie. “Dort führte gerade einmal eine von fünf

Schlichtungen zum Erfolg.”

