Studie: Europas Firmen suchen dringend Elektriker, Mechaniker und Co. / Qualifizierte Arbeiter in Deutschland rar / Fachkräftemangel nimmt zu / Top-10-Liste der am schwierigsten zu besetzenden Stellen

Qualifizierte Fachkräfte wie Schweißer, Mechaniker und

Elektriker werden händeringend gesucht – und das weltweit. Überall stehen

handwerkliche Berufe ganz oben auf der Liste der am schwersten zu besetzenden

Stellen. Allein in Deutschland geben 21 Prozent der befragten Unternehmen an,

dass sie diese Qualifikationen nur selten finden. Doch nicht nur diese

Fachkräfte sind heiß begehrt: Insgesamt klagt jeder zweite Arbeitgeber in Europa

über generelle Probleme bei der Suche nach Beschäftigten – zehn Prozent mehr als

ein Jahr davor. Das sind Ergebnisse der Studie “Fachkräftemangel 2019” im

Auftrag der ManpowerGroup.

+++ Die Studienergebnisse finden Sie über diesen Link: https://bit.ly/2HFgmKx

+++

Damit landen handwerkliche Berufe auf den ersten Plätzen der gesuchtesten

Qualifikationen – mit weitem Abstand zu den weiteren bei Arbeitgebern begehrten

Fertigkeiten. Denn mit nur vier Prozent folgen auf dem zweiten Platz der in

Deutschland am schwierigsten zu besetzenden Jobs die IT-Experten, Ingenieure,

Techniker und Fahrer.

Deutschland steht nicht alleine mit dem Problem, kaum genug qualifizierte

Kfz-Mechatroniker, Metallbauer und Elektrotechniker für seine Unternehmen zu

haben. In ganz Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) suchen 17 Prozent der

Arbeitgeber oft vergeblich Elektriker und Co., global haben 13 Prozent

Schwierigkeiten, diese Stellen zu besetzen.

“Das Handwerk hat immer größere Schwierigkeiten Nachwuchskräfte zu finden. Das

liegt unter anderem auch an der Akademisierung unserer Arbeitswelt. In Europa

haben bereits 40,7 Prozent der 30- bis 34-Jährigen einen Hochschulabschluss,”

sagt Angela Olsen, Vorsitzende der Geschäftsführung der ManpowerGroup. “Außerdem

trauen sich weiterhin zu wenige Frauen und Mädchen an die sogenannten

MINT-Berufe.”

Fachkräfte aus dem Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und

Technik (MINT) stehen besonders oft in der Top-10-Liste der am dringendsten

benötigten Arbeitnehmer im EMEA-Raum. Neben den Mechanikern an erster Stelle

folgen technisch versierte Fahrer für Baumaschinen und Lkw, auf Platz vier

Techniker und Qualitätskontrolleure, gefolgt von Ingenieuren auf Rang fünf.

Mathematisch begabte Finanzprofis an siebter und an zehnter Stelle IT-Personal

wie Cybersecurity-Experten, Fachinformatiker oder Netzwerktechniker (siehe Liste

am Ende dieser Presseinformation). Die weiteren Plätze in der Liste werden durch

Fachkräfte besetzt, die zwar nicht zwingend MINT-Qualifikationen erfordern, aber

trotzdem rar sind. Die Suche nach Vertriebsprofis, Marketingfachleuten,

Pflegekräften, Ärzten, Restaurant- und Hotelmitarbeitern bereitet Personalern in

ganz Europa Kopfzerbrechen.

Europa: Griechenland hat größeren Bedarf als Großbritannien

Insgesamt klagen 53 Prozent der befragten 13.000 Arbeitgeber aus dem EMEA-Gebiet

über Schwierigkeiten bei der Besetzung von Stellen aufgrund des Mangels an

qualifizierten Talenten. Im Vorjahr lag der Wert noch bei 43 Prozent. Besonders

gravierend ist der Mangel in Rumänien, Griechenland, Kroatien und Ungarn.

Vergleichsweise wenig Probleme haben Firmen in Großbritannien, Irland und

Norwegen. Diese Länder profitieren stark von der Freizügigkeit und Zuwanderung.

Nach Großbritannien kamen beispielsweise viele handwerklich und technisch

begabte Inder und Pakistani. Nach dem Brexit könnte sich dieser Vorteil

auflösen.

“Ausländische Fachkräfte können auch deutschen Unternehmen helfen, die Lücke bei

Handwerk und MINT-Berufen zu schließen. Ausländische Studierende sollten nach

Abschluss im lokalen Arbeitsmarkt gehalten und an die Unternehmen gebunden

werden”, so Olsen, “Arbeitgeber müssen junge Talente wieder für handwerkliche

und MINT-Berufe begeistern, sonst droht ihnen ein massives Problem. Dabei kann

mit Weiterbildungen oder einem Wechsel auch innerhalb des Unternehmens Wissen

aufgebaut werden. Eine weitere Quelle sind externe Pools mit Freelancern oder

Zeitarbeitnehmern.”

Top 10 der am schwierigsten zu besetzenden Stellen 2019 in EMEA:

1. Qualifizierte Berufe wie Elektriker

2. Fahrer für Lkw, Baumaschinen etc.

3. Vertrieb & Marketing

4. Techniker und Qualitätskontrolleure

5. Ingenieure

6. Arbeiter und Hilfsarbeiter

7. Rechnungswesen & Finanzen

8. Medizinische Fachkräfte

9. Restaurant- und Hotelmitarbeiter

10. IT-Personal

Über die Umfrage

Die ManpowerGroup-Studie “Fachkräftemangel” wird seit 2006 weltweit durchgeführt

(international unter dem Titel “Talent Shortage Survey”). Mit 44.000 Unternehmen

aus 43 Ländern zeigt die Studie, die vom Marktforschungsinstitut Infocorp

durchgeführt wurde, welche Stellen weltweit schwer zu besetzen sind. In

Deutschland wurden rund 1.000 Unternehmen befragt, die einen Querschnitt der

gesamtdeutschen Wirtschaft darstellen. Mehr Informationen zur Studie erhalten

Sie unter: http://ots.de/LAIaX4

