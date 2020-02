Studie Top-Arbeitgeber: Fast 80 Prozent der Ecovis-Mitarbeiter empfehlen ihr Unternehmen weiter

Die Ecovis-Mitarbeiter mögen ihr Unternehmen und fast 80 Prozent empfehlen es weiter. Deshalb hat das auf den Mittelstand spezialisierte Beratungsunternehmen Ecovis erneut die Auszeichnung ?Top-Arbeitgeber? bekommen. Ermittelt hat das Focus-Business in einer gemeinsamen Studie mit der Bewertungsplattform Kununu.

Ecovis gehört zu Deutschlands besten Arbeitgebern. Bei der Studie Top-Arbeitgeber des Magazins Focus-Business ist Ecovis in der Kategorie ?Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung? auf Platz 528 von insgesamt 1.000 ausgezeichneten Unternehmen. ?Die gute Platzierung in der Studie beweist, dass wir ein attraktiver Arbeitgeber sind und uns spürbar weiterentwickeln?, sagt Ecovis-Vorstand Ferdinand Rüchardt, ?und auf fast 80 Prozent Weiterempfehlungsrate sind wir richtig stolz!?

Vor allem die Digitalisierung stellt Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Unternehmensberater vor große Herausforderungen. Aufgaben, die früher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erledigt haben, lassen sich heute digital erledigen. ?Unsere Mitarbeiter binden wir in diesen Prozess ein, bilden sie weiter und sind auch sehr stolz darauf, dass wir Teil des Forschungsprojekts KODIMA sind, das Kompetenzen von Mitarbeitern in der digitalisierten Arbeitswelt erforscht?, freut sich Rüchardt. Innerhalb des Projekts entwickelt die Ecovis Akademie neue Lernprogramme für digitalisierte Arbeitsprozesse in Steuerkanzleien.

Digitalisierung ermöglicht flexibles Arbeiten

Die Digitalisierung bietet Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der täglichen Kanzleiarbeit und in der Zusammenarbeit mit den Mandanten enorme Chancen. Auf Belege oder Daten lässt sich von überall zugreifen. Das ermöglicht Homeoffice und nimmt jungen Familien den täglichen Stress, wenn ein Kind krank ist oder die Kita geschlossen bleibt. ?Auch Besprechungen mit unseren Mandanten sind unproblematisch, denn wir haben immer alles dabei, was wir brauchen?, so Rüchardt, ?mit unserem neuen Serviceportal Ecovis Online funktioniert der Informationsaustausch mit unseren Mandantinnen und Mandanten noch leichter.? Ecovis Online ist ein Serviceportal, das unterschiedlichste Tools, Programme und Informationen bündelt und die Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Mandant vereinfacht.

Über die Studie Top-Arbeitgeber

Focus-Business ermittelt zusammen mit der Arbeitgeber-Bewertungsplattform Kununu Deutschlands 1.000 Top nationale Arbeitgeber mit mehr als 500 Mitarbeitern in 29 Branchen. Basis für die Auswertung sind 900.000 Unternehmensprofile auf Kununu. Die Anforderungen: Mindestens 50 Bewertungen, fünf seit Januar 2018 und ein Bewertungsdurchschnitt von mindestens drei Sternen. Die ausgezeichneten Unternehmen können ein Gütesiegel erwerben. Die Auszeichnung ist unabhängig vom Kauf des Siegels. Veröffentlicht wurde die Studie am 18. Februar 2020 im Magazin Focus-Business.