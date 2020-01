Studie wirft Frage auf: Kann die Generation Z Team?

Befragung zeigt: Personalverantwortliche sind auf

pragmatischen Idealismus der Generation Z nicht eingestellt

In einem wesentlichen Punkt stimmen Eigen- und Fremdwahrnehmung der Generation Z

absolut überein: Die Generation Z wünscht kein Work-Life-Blending. Allerdings:

Dass der Idealismus der Generation Z mit einer gehörigen Prise Pragmatismus

gewürzt ist, dringt scheinbar zu den HR-Expert*innen noch nicht völlig durch.

Das zeigt ein Vergleich der aktuellen Befragung von 32 Personalverantwortlichen

mit der Vorstudie zur Generation Z, die beide auf Initiative der berufundfamilie

Service GmbH von Studierenden der Hochschule Campus M21 (Nürnberg) durchgeführt

wurden.

Laut Personaler*innen ist Freizeit für die Digital Natives das Maß aller Dinge:

Ihrer Beobachtung nach nimmt sich die Generation Z möglichst viele Freiheiten,

um vor allem ihrem Wunsch nach Entfaltung im Privaten nachzukommen. Die

Generation Z sieht dies laut Vorstudie aus 2018 jedoch viel differenzierter. Sie

ist zwar nicht bereit, die Prioritätensetzung ihrer Vorgängergenerationen, die

sie als Fehler wahrnehmen, zu wiederholen und Arbeit über Privates zu stellen.

Dennoch hat sie die Haltung: Wenn eine höhere Position angestrebt wird, ist ein

Verlust an Freizeit hinzunehmen. Und wenn es Projekte bedürfen, wird auch länger

gearbeitet und/ oder ist man für Kolleg*innen bzw. Führungskräfte auch über die

reguläre Arbeitszeit hinaus erreichbar. Während sich die Generation Z also

leistungsbereit zeigt, wenn der Nutzen für sie stimmt – Karriere und mehr Gehalt

-, zweifeln Personalverantwortliche ein ausreichendes berufliches Engagement und

Verantwortungswillen bei der nachrückenden Beschäftigtengeneration an.

Was jetzt – Flexibilität oder fester Rahmen?

Mit der Generation Z werden die Anforderungen an einen attraktiven Arbeitgeber

größer. Ihre Vorstellung von einer idealen Arbeitswelt umfasst u.a.:

Wahlfreiheit bzgl. des Arbeitsorts und der Arbeitszeit, weitestgehend

selbstständiges Arbeiten und gutes Teamgefüge sowie Sinnhaftigkeit der eigenen

Tätigkeit bei einem CSR-orientierten Arbeitgeber.

So findet die GenZ eine offene vertrauensvolle Unternehmenskultur essenziell;

angereichert werden sollte diese mit flexiblen Arbeitsmodellen – bzgl. Zeit, Ort

und Organisation, einer Gesundheitsförderung und stimmigen

Weiterbildungsmöglichkeiten. Sowohl die Generation Z selbst als auch

Personalverantwortliche kommen diesbezüglich – in Selbst- und Fremdwahrnehmung –

überein.

Nahezu deckungsgleich sind die Aussagen auch hinsichtlich folgender Aspekte: Die

Generation Z hat den ausgeprägten Wunsch nach Sicherheit. Die gibt ihr nicht nur

der Job selbst, sondern auch feste Strukturen z.B. hinsichtlich Arbeitszeit und

Arbeitsort. Nicht zuletzt legen die Digital Natives Wert auf eine zuverlässige

Führung – als Sicherheit gebende Ansprechperson. Führungskräfte sollen über

fachliche Kompetenzen verfügen, Entscheidungen transparent machen bzw. für

Mitspracherecht öffnen und nicht zuletzt Ansprechpartner*innen für persönliche

Belange sein – Stichwort “partizipatives Führungsmodell”. Selbständiges Arbeiten

sollen sie fördern und gleichzeitig Lösungen präsentieren.

Wie sieht Zusammenarbeit in Zukunft aus?

Die Generation Z verspürt trotz gewünschter enger Führung den Drang, möglichst

selbstbestimmt zu arbeiten – wenngleich sie die Integration in ein Team schätzt.

Selbstaussagen der GenZ bestätigen Personalverantwortliche. Und genau das

bereitet ihnen Sorge. Oliver Schmitz, Geschäftsführer der berufundfamilie

Service GmbH, resümiert dazugehörige Erkenntnisse aus den beiden Studien: “Die

Hin- und Hergerissenheit der Generation Z zwischen festen Strukturen und

Freiheit bzw. Flexibilität birgt in den Augen der Personaler*innen für die

Zusammenarbeit mit anderen Generationen reichlich Challenges. Und auch der

steigende Anspruch an die Führungskräfte scheint ihnen in Teilen zu hoch

gegriffen. Personalverantwortliche sehen sich daher jetzt mit Fragen

konfrontiert, deren Antworten das Potenzial haben, die Zukunft der Arbeit

maßgeblich mitzubestimmen: Werden altersgemischte bzw. generationenübergreifende

Teams wie gewohnt arbeiten und funktionieren können? Welche Bedarfe – auch

hinsichtlich der Vereinbarkeit – haben die Einzelnen? Wie lässt sich die

wachsende Heterogenität von Teams managen? Was ist in Zukunft effektive Führung?

Und wie muss Kommunikation aussehen, mit der alle Beschäftigten erreicht

werden?”

Ausblick: Fortsetzung der Studienreihe zur Generation Z

Mit diesen grundlegenden Fragestellungen im Gepäck arbeitet der Campus M21 in

Nürnberg in Kooperation mit der berufundfamilie Service GmbH aktuell an einer

repräsentativen Umfrage bei der Generation Z. Im Zentrum der Befragung, mit der

die 2018 gestartete Studienreihe zur Generation Z konsequent fortgesetzt wird,

werden Fragen zu den Handlungsfeldern Arbeitsorganisation, Kommunikation und

Führung stehen. Die Fokussierung auf diese drei zentralen Handlungsfelder, die

auch Kernelemente des audit berufundfamilie sind, erlaubt einen vertiefenden

Blick auf die Erwartungen der Generation Z. Ziel ist es, aus den Ergebnissen

Impulse für die zukünftige Arbeitswelt abzuleiten. Arbeitgeber – und hier nicht

zuletzt die Human Resources-Manager*innen – sollen Erkenntnisse für eine

zukunftsfähige Personalpolitik gewinnen, in der die technologische Entwicklung –

sprich Digitalisierung – genauso Berücksichtigung findet wie soziale Aspekte.

Service

Das Paper zur Personaler*innen-Befragung “Pragmatischer Idealismus der

Generation Z: Inspiration oder Ballast für Personalverantwortliche?” ist

kostenfrei abrufbar unter: https://bit.ly/2Rj0iCO

Pressekontakt:

Silke Güttler

Leitung Corporate Communications

berufundfamilie Service GmbH

Telefon: +49 69 7171333-161

E-Mail: s.guettler@berufundfamilie.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/130344/4499198

OTS: berufundfamilie Service GmbH

Original-Content von: berufundfamilie Service GmbH, übermittelt durch news aktuell