Studie zum IT-Notfallmanagement

Die Firma Adiccon GmbH führt eine Studie zum IT-Notfallmanagement durch und veröffentlicht dazu eine 54-Punkte Checkliste mit Hinweisen für die 5 Phasen IT-Notfallmanagement.

Das IT-Notfallmanagement hat die Aufgabe die kritischen Geschäftsprozesse aufrechterhalten bzw. diese wieder herzustellen und ist Bestandteil der Informationssicherheits-Strategie.

In Gesprächen mit IT-Verantwortlichen und Informationssicherheitsbeauftragten wurde deutlich, dass gerade im Bereich des IT-Notfallmanagements eine Reihe von Fragen bestehen, wie z.B. die kritischen Dienstleitungen (kDL) bei Ausfall der IT weiter aufrecht erhalten werden können.

Eine bewährte Vorgehensweise für den Aufbau eines IT-Notfallmanagements bilden die Schritte:

Initiieren

Konzeptionieren

Umsetzen

Üben und Testen

Verbessern

Die Umfrage ist für Sie selbstverständlich völlig unverbindlich und wenn Sie möchten auch anonym.

Der Name Adiccon steht für “Advanced IT & Communications Consulting”. Adiccon – seit 2005 erfolgreich am Markt – bietet Hersteller- und Lösungs-unabhängige Beratungs- und Dienstleistungen beim Einsatz der Informations- und Telekommunikationstechnologie für Großanwender, Mittelstand sowie für das Gesundheitswesen.