Studieninfotag an der TU Ilmenau – Jetzt anmelden!

Studieninteressierte haben an diesem Tag Gelegenheit, den Campus vor Ort ken-nenzulernen, sich über das Studienangebot zu informieren und Antworten auf alle Fragen rund um das Studieren und Leben in Ilmenau zu erhalten. Das Pro-gramm des Infotages ist auf der Website unter https://www.tu-ilmenau.de/last-minute zu finden. Eine Bewerbung für die gesamte Palette der Bachelor- und Diplomstudiengänge in Ingenieur- und Naturwissenschaften, Wirtschaft, IT und Medien für das Wintersemester 2020/21 ist NC-frei noch bis Mitte Oktober mög-lich. So haben Interessierte auch kurzfristig noch die Chance, sich ihren Studien-platz an der TU Ilmenau zu sichern und ihr Studium ab 5. Oktober vor Ort aufzunehmen.

Breites Informationsangebot

Am Studieninfotag bietet die TU Ilmenau ein breites Informationsangebot. Zu allen Fragen rund um das Studium stehen die Zentrale Studien- und Studieren-denberatung, die Studienfachberatungen und der Studierendenrat der TU Ilmenau mit Informationsständen bereit. Das Studierendenwerk Thüringen und?die Wohnungsbaugenossenschaft Ilmenau/Thür. e.G. informieren zu allen The-men rund um Wohnen, Studienfinanzierung und studentischem Leben. Vor Ort können auch persönliche, individuelle Beratungsgespräche vereinbart werden (unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln). Vorträge zum Stu-dienangebot der TU Ilmenau sowie des Studierendenwerks Thüringen runden das Programm ab. In Führungen für kleine Gruppen können Interessierte den Campus und die Labore kennenlernen.

Jetzt anmelden!

Aufgrund der besonderen Situation wird der Studieninfotag in zwei Teilen statt-finden – jeweils für 200 Personen von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr. Zur Planung der Teilnehmerzahlen und zur Möglichkeit der Kontaktnachverfolgung ist die Anmeldung zur Veranstaltung auf der Homepage der TU Ilmenau erfor-derlich unter: https://www.tu-ilmenau.de/studieninteressierte/studieninfotag/ Dabei sind bis zu zwei Begleitpersonen aus einem Haushalt möglich.

Weitere Informationen unter:

www.tu-ilmenau.de/studienteressierte

Anmeldung zum Studieninfotag unter:

https://www.tu-ilmenau.de/studieninteressierte/studieninfotag/

Die TU Ilmenau ist eine Universität mit Campus-Flair, interkultureller Vielfalt und einem familiären Umfeld. Zukunftsthemen wie autonome Mobilität, bioinspirierte Technik, vernetze Kommunikation oder innovative Energiekonzepte prägen das Studienangebot. Studentische Vereine sorgen mit ihrem vielseitigen Kultur- und Freizeitangebot für einen lebendigen Campus und bieten individuelle Entfaltungsmöglichkeiten. Vom ersten Tag an werden die Ilmenauer Studierenden in das Campusleben integriert. Tutoren stehen Studienanfängern zur Seite; Lehrende und Studierende kennen sich persönlich. Die hohe Ausbildungsqualität garantiert den Absolventinnen und Absolventen hervorragende Berufsaussichten. Auch in der aktuellen Situation stehen Studierende und Lehrende in regem Kontakt, kleine Gruppengrößen ermöglichen Seminare und Praktika vor Ort. Für das Wintersemester 2020/21 ist geplant, den neuen Bachelor-, Diplom- und Masterstudierenden so viele Präsenzveranstaltungen – wie unter sicheren Bedingungen möglich – anzubieten.