Studienorientierung online

Was kommt nach dem Abitur? Viele Schülerinnen und Schüler stellen sich gerade auch in dieser Zeit die Frage, wie es nach dem Abschluss für sie weitergeht, welche Möglichkeiten es für ein Studium gibt und wo es später beruflich hingehen soll. Die Hochschule Aalen bietet nächsten Dienstag, am 12.05.2020, dazu einen virtuellen Infoabend an, bei dem auch Studierende Fragen beantworten.

Das passende Studium und den richtigen Beruf zu finden, ist ein Prozess. Dazu müssen häufig viele Informationen zusammengetragen werden, z.B. welche Studienmöglichkeiten es gibt, welche Inhalte einen im Studium erwarten oder wie die Zugangsvoraussetzungen sind. Am virtuellen Infoabend der Hochschule Aalen am Dienstag, 12.05.2020, können sich Interessierte ein Bild davon machen, was sie in einem Studium erwartet und sich mit aktuellen Studierenden austauschen, die gerne ihre Erfahrungen weitergeben. ?Ich empfehle Schülerinnen und Schülern, sich intensiv mit den favorisierten Studiengängen oder Berufswünschen auseinanderzusetzen, Fragen zu stellen und durch viele Gespräche Antworten zu finden?, sagt Miriam Bischoff von der Zentralen Studienberatung der Hochschule Aalen. Als Studienberaterin unterstützt sie Studieninteressierte dabei, die für sie individuell richtige Wahl zu treffen. Der Infoabend beginnt um 18.30 Uhr, der Link zum Einwählen ist unter www.hs-aalen.de/studienberatung abrufbar.

Studienscouts bieten persönliche Beratung

Wer wissen möchte, wie es im Studium genau abläuft, welche Inhalte einen erwarten und was die Hochschule über die Vorlesungen hinaus noch zu bieten hat, kann sich auch außerhalb des virtuellen Infoabends direkt an die Studierenden selbst wenden. Als Studienscouts geben studentische Vertreter der Studiengänge gerne Auskunft über ihren Alltag im Studium. ?Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich selbst in der Situation war und mir einen Ansprechpartner gewünscht habe, den ich alles rund um das Thema Studium, Professoren und Hochschule hätte fragen können. Als Studienscout beantworte ich nun gerne die Fragen der Interessierten?, sagt Christina Russ, Studentin Bachelor Betriebswirtschaft für kleine und mittlere Unternehmen.

Die Studienscouts stehen aktuell für ein Gespräch per Telefon, E-Mail oder Video-Chat zur Verfügung. Interessierte können sich dazu einfach auf der Webseite www.hs-aalen.de/studienscouts eintragen und bekommen dann einen Studierenden vermittelt, der mit ihnen Kontakt aufnimmt.