Studieren an der TU Ilmenau: Bewerbungsfrist für Wintersemester bis 16. November verlängert

Die Technische Universität Ilmenau hat die Bewerbungsfrist für das Wintersemester 2020/21 für alle Bachelor- und Diplomstudiengänge bis zum 16. November verlängert. Damit möchte sie es Studienwilligen ermöglichen, die durch die Corona-Pandemie bedingten größeren Umstände bei Vorbereitung, Bewerbung und Anreise an den neuen Studienort besser zu bewältigen. Die Einschreibung ist online über das Bewerberportal der TU Ilmenau möglich: www.tu-ilmenau.de/studieninteressierte/bewerbung. Dort finden Studieninteressierte auch die notwendigen Bewerbungsunterlagen und weitere Informationen zum gesamten Bewerbungsprozess.

Vorlesungsbeginn im Wintersemester 2020/21 ist der 12. Oktober. Der Lehrbetrieb findet an der TU Ilmenau mit so vielen Präsenzveranstaltungen wie möglich statt. Professorin Anja Geigenmüller, Vizepräsidentin für Bildung, hat aber die Lehrenden gebeten, alle Präsenzangebote auch online bereitzustellen: ?Damit gehen den Studentinnen und Studenten Lehrinhalte auch bei einem späteren Studienanfang nicht verloren und sie haben die Möglichkeit, wenn sie nicht persönlich vor Ort sein können, alles in digitaler Form nachzuholen. Uns liegt sehr viel daran, dass keinem Studierenden durch den erschwerten Studieneinstieg Nachteile entstehen.?

Da an der TU Ilmenau das Betreuungsverhältnis Lehrende ? Studierende hervorragend ist, können die Studienanfängerinnen und -anfänger, selbst wenn sie erst später mit ihrem Studium beginnen können, von Beginn an persönlich unterstützt werden. Hierfür stehen den Lehrenden Tutorinnen und Tutoren und Mitstudierende zur Seite. Auch für eventuelle Nachteile durch die Corona-Pandemie im weiteren Verlauf des Studiums hat die TU Ilmenau Vorkehrungen getroffen. Professorin Anja Geigenmüller: ?Wir haben die Prüfungsordnung für das Wintersemester 2020/21 an die besonderen Umstände angepasst und zum Beispiel großzügige Regelungen bei Nicht-Bestehen von Prüfungen getroffen.? Für Studienanfängerinnen und -anfänger sind die Zentrale Studienberatung sowie die Fachstudienberatungen in den Fakultäten für alle Fragen zum Studium und dem Leben in Ilmenau erste Anlaufstellen.

Studienanfängerinnen und -anfänger werden an der TU Ilmenau vom ersten Tag an in das Campusleben integriert. Kleine Seminargruppen und so viele Präsenzveranstaltungen wie möglich helfen besonders neuen Studierenden dabei, Mitstudierende kennenzulernen und bleibende Kontakte zu knüpfen. Unter anderem das Netzwerk we4you kümmert sich insbesondere um die Belange internationaler Studierender. Um neben den universitären Angeboten einen Ausgleich zwischen Studium und Freizeit zu schaffen, steht ihnen eine große Anzahl an studentischen Vereinen, Initiativen und Sportangeboten offen. Auch die Wohnungssituation in Ilmenau ist verglichen mit anderen Studienorten entspannt und Studienanfänger finden, auch kurzfristig, ein WG-Zimmer oder eine Wohnung. Neben Angeboten des Studierendenwerks Thüringen und von Wohnungsbaugenossenschaften gibt es auch zahlreiche private Wohnungsangebote.