Studio-Neubau in Herford

Die emotions4life.group investiert 5 Millionen Euro in den Neubau eines Foto und Filmstudios in Herford.Auf einem 10.000 qm großen Grundstück im Ortsteil Herringhausen entsteht ein Gebäudekomplex für Highend-Werbefotografie und -filmproduktion. In den 3.250 qm großen Studiohallen finden die Produktionsflächen, Werkstätten für den Kulissenbau, Fundus für die Gestaltung von Foto- und Filmsets sowie ein Lager für Kundenwaren Platz.

Investition in eine nachhaltige Zukunft

Das Herzstück bildet die zweigeschossige Media Gallery auf 850 qm Fläche. Sie beherbergt neben Büro- und Konferenzräumen die Studios für digitale Medienproduktion. Die sogenannte CGI (Computer Generated Imagery) hat sich im vergangenen Jahrzehnt zu einer der Schlüsseltechnologien in der digitalen Content-Erstellung entwickelt. Mit ihr stehen Werbetreibenden ergänzende Möglichkeiten neben der etablierten Foto- und Filmproduktion zur Verfügung. Die Verschmelzung dieser drei Disziplinen erfordert eine weitere Optimierung der Produktionsprozesse, welcher die emotions4life.group mit dem Neubau im Westen Herfords Rechnung trägt.

Inbetriebnahme 2020/21

Die Fertigstellung ist für den Jahreswechsel 2020/2021 avisiert. Den Komplex errichtet die auf Hallen und Bürogebäude spezialisierte Goldbeck Nord GmbH nach modernsten ökologischen Standards. Dazu gehört die auf 500 KWp ausgerichtete Solaranlage, mit der sich neben dem Eigenbedarf bis zu 100 Haushalte mit grünem Strom versorgen lassen.

Global denken, lokal handeln

Die konsequente Erweiterung der Geschäftsbereiche der emotions4life.group sorgte seit der Gründung in Jahr 2010 für ein organisches Wachstum. Zu den Kunden gehören International agierende Unternehmen wie Villeroy & Boch, hansgrohe, XXXLutz, Continental oder Intersport. Geschäftsführer Tino J. Röse sagt dazu: ?Nun erfüllt sich unsere Vision von einem ökonomisch und ökologisch nachhaltigen Unternehmenskonzept, dass wir mit dem Neubau der Studios gewissermaßen in Stein meißeln.

Ein klares Votum für den Standort Herford

Herford zählt (bisher) nicht zu den klassischen Medienzentren der Republik. So ist der Umzug der Studios von Hiddenhausen nach Herringhausen ein klares Votum für die Region Ostwestfalen. ?Wir haben an diesem Standort ein eingespieltes und hoch qualifiziertes Team aus Setbau und Tischlerei, Fotografie und Film, Dekoration und Architektur, Bildbearbeitung und CGI, Backoffice und Vertrieb. Sie alle haben entscheidenden Anteil am Erfolg der emotions4life.group und deshalb ist uns sehr daran gelegen, den Standort in Herford auszubauen?, sagt Tino Röse.