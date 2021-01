studiolution – macht jetzt Buch: ?101 Beautyful Stories?

Nürnberg, 27. Januar 2021

Die Head-on Solutions GmbH ? Hersteller der Termin- und Kassensoftware studiolution – macht jetzt Buch: ?101 Beautyful Stories?.

Das Buch mit der offiziellen ISBN Nummer 9783752622638 ?(E-Book ISBN?9783753447643)?erzählt Geschichten aus der Beauty Branche, die zusammen mit den Kunden der Head-on Solutions GmbH gesammelt und zu Papier gebracht wurden. Allein in Deutschland sind über 40 Mio. Menschen Kunden dieser Branche. Es ?menschelt? und es spiegeln sich nahezu alle Facetten unserer Gesellschaft in diesen kleinen Geschäften um die Ecke.

Im Buch geht es um gesammelte, echte Geschichten, die tagtäglich in unserer Gesellschaft passieren ? mal witzig, mal traurig oder überraschend. ?Es sind Kurzgeschichten, die einen Blick durch das Schlüsselloch lokaler Geschäfte gewähren.

?Friseure, Kosmetiker, Nagel- & Tattoostudios, Praxen, etc. ? sie alle verbindet, dass sie andere Menschen glücklich machen und sind damit im Prinzip die Schokolade unserer Gesellschaft. Dienstleistungen rund um unser Wohlergehen sind vielleicht nicht systemrelevant ? und dennoch merkt man besonders in Zeiten von Corona, was genau diese Branche für die Gesellschaft tut.?, so Ralf Ahamer, Geschäftsführer der Head-on Solutions GmbH.

Das Buch kann in allen offiziellen Buchgeschäften für 16,99 oder als E-Book für 1,49 erworben werden. Sämtliche Erlöse aus dem Buch werden einem guten Zweck gespendet. Die Head-on Solutions GmbH erwirtschaftet keine Erlöse aus dem Verkauf des Buchs.

Weitere Infos zum Buch gibt es unter: www.studiolution.com/beautyfulstories