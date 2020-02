Stuttgarter Zeitung Kommentar zu Trumps Erfolgen

Es war eine gute Woche für Donald Trump, vielleicht die beste

in seinen drei Jahren im Weißen Haus; eine Woche, an deren Ende er sich glänzend

rehabilitiert sieht. “Totale Entlastung, wie gut das klingt!”, triumphiert er.

Den Freispruch am Ende des Amtsenthebungsverfahrens feiert der US-Präsident als

Befreiungsschlag, obwohl niemand ernsthaft damit gerechnet hatte, dass sich im

Senat die zu seiner Absetzung nötige Zweidrittelmehrheit finden würde. Die

US-Demokratie legt die Latte sehr hoch, wenn das nur für den Extremfall

vorgesehene Manöver der Amtsenthebung ein Wählervotum rückgängig machen soll.

