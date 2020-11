Success Story: Einfache Anbindung an Tyre24 für Teilehändler Q-Parts24 durch Speed4Trade

Der Autoteilehändler Q-Parts24 ist ein erfolgreicher Online-Händler für Autoteile, Werkzeug und Zubehör. Als einer der größten Händler der Plattform feiert Q-Parts24 auch auf Tyre24 große Erfolge. Für den Handel über Marktplätze und Plattformen setzt das Unternehmen auf Automatisierung: Angebotsverwaltung und Verkaufsabwicklung erfolgen automatisiert aus einem zentralen System heraus.

Q-Parts24 führt hochwertige Markenartikel wie Bremsscheiben, Riementriebe, Motorteile, Sensoren und vieles mehr im Sortiment. Seit 2015 verkauft das Unternehmen nicht mehr nur über den eigenen Online-Shop qp24.de, sondern auch über Tyre24. Denn das Unternehmen betrachtet Marktplätze als festen Bestandteil der Unternehmensstrategie. Damit ist es ein Vorreiter in Sachen Kfz-Teile-Marktplatzhandel und einer der größten Händler bei Tyre24.

Handel über Tyre24

Warum die Wahl für den Verkauf auf Tyre24 fiel, bringt Michael Riedel, Head of Product Management von Q-Parts24, in wenigen Worten auf den Punkt: ?Mit Hilfe von Tyre24 konnten wir unsere Zielgruppe erweitern.? Tyre24 ist die führende Plattform im B2B-Teilehandel und Europas größte Plattform für Reifen, Felgen, Kfz-Ersatzteile und Zubehör. In neun europäischen Ländern werden 40.000 potentielle Käufer (Reifenhändler, Werkstätten und Autohäuser) erreicht. Seit das Produktangebot 2017 um Kfz-Ersatzteile erweitert wurde, sind mehr als 10 Millionen Artikel auf

der Plattform verfügbar.

Ganz leicht verbinden

Um sich an Tyre24 anzubinden und den Handel darüber mit höchstmöglicher Effizienz zu beginnen, setzte sich Q-Parts24 mit Speed4Trade in Verbindung. Riedel über die Zusammenarbeit: ?Wir sind schon seit 10 Jahren ein zufriedener Speed4Trade-Kunde. Das Team hat uns mit seiner Kompetenz und Schnelligkeit überzeugt.? Über die Integrationsplattform Speed4Trade Connect wurde die Anbindung an Tyre24 geschaffen. Durch sie werden Verkaufsangebote schnell, automatisiert und datensicher übertragen.

Die automatisierten Prozesse sorgen in der Praxis für geringen Pflegeaufwand für Artikel und Aufträge. Speed4Trade Connect verfügt auch über Schnittstellen zu anderen bekannten Online-Marktplätzen. Darüber wurden und werden weitere Vertriebskanäle erschlossen. Neben Tyre24 werden zum Beispiel auch Amazon und Ebay bespielt. Die Angebote von Q-Parts24 sind auf mehreren Verkaufsplattformen gelistet und eine übergreifende Bestandssynchronisierung verhindert Überverkäufe.

Erzielte Steigerungen

Seit Speed4Trade die Anbindung geschaffen hat, konnte Q-Parts24 mehr Artikel bei Tyre24 einstellen und eine beachtliche Umsatzsteigerung erzielen. Q-Parts24 darf sich außerdem ?Premium-Lieferant? von Tyre24 nennen ? ein Titel, den die Kunden schätzen, was sich in den Absatzzahlen widerspiegelt.

Status ?Premium-Lieferant?

Christian Koeper, Chief Operating Officer der SAITOW AG, der Betreibergesellschaft von Tyre24, erläutert: ?Beim Kauf zeitkritischer Artikel wie Reifen oder Ersatzteile kommt es darauf an, dass bestellte Ware schnell und zuverlässig an den Käufer geliefert wird. Anbieter wie Q-Parts24, die das aufgrund ihrer Struktur gewährleisten können, werden als ,Premium-Lieferanten? gekennzeichnet, um dem wichtigen Thema ?Servicequalität? mehr Gewicht zu verleihen.?

Alle drei Unternehmen, Q-Parts24, Speed4Trade und Tyre24, profitieren davon, sich gegenseitig zu unterstützen und haben noch große Pläne für die Zukunft.

Die gesamte Success Story und weitere Details sind zu finden unter: https://www.speed4trade.com/…

