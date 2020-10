sum.cumo und HSBA stellen Insurtech-Studie vor

Heute veröffentlichten sum.cumo, eines der führenden Technologieunternehmen, und die HSBA Hamburg School of Business Administration eine umfangreiche Studie zum InsurTech-Markt. Hintergrund und Anlass der Studie ist die durch die Covid-19-Pandemie nochmals verstärkte Bedeutung digitaler Kompetenz, die inzwischen die Grundlage für das erfolgreiche Bestehen im Markt ist. Die Adaption neuer digitaler Angebote und Technologien ist in der Versicherungsbranche heutzutage unabdingbar. Die Studie gibt Versicherern und Vertrieben einen Überblick über ausgewählte Anbieter sowie einen aktuellen Einblick in relevante Use Cases und steht?hier?zum Download zur Verfügung.

Technologische Dienstleister der Versicherungsbranche werden dargestellt

Ziel ist es, relevante technologieorientierte Dienstleister für die Versicherungswirtschaft in Form eines tiefergehenden Unternehmensprofils strukturiert zu beschreiben. Hierbei wurden sowohl Startups als auch etablierte InsurTech-Unternehmen ausgewählt, die aufgrund der ständigen Weiterentwicklung des technologischen Ansatzes und der Branchenkompetenz einen spannenden Mehrwert für Versicherer und Versicherungsvertriebe bieten können.

Vorstellung und Diskussion

Um 10.00 Uhr stellten Ingolf Putzbach, einer der beiden Geschäftsführer von sum.cumo und Prof. Dr. Florian Elert, Leiter des Bereichs Versicherungsmanagement an der HSBA, die Ergebnisse der Studie vor. Im Anschluss folgte eine Panel-Diskussion mit den Industry-Leadern Dr. Arne Barinka, Mitglied des Vorstands RheinLand Versicherung AG, Oliver Lang, CEO ONE?Versicherung AG, und Philip Knott, Founder und CEO freeyou AG. Sie gaben spannende Insights zur Digitalisierung bei Versicherungen.

Die Vorstellung der Studie und anschließende Diskussion kann hier angesehen werden.

Über die HSBA

Die HSBA Hamburg School of Business Administration ist die Business School der Hamburger Wirtschaft. Ihr Auftrag ist es, Unternehmen bei der Qualifizierung ihrer Mitarbeiter und Rekrutierung vielversprechender Talente zu unterstützen. Zugleich bietet sie Studierenden aller Karrierestufen unabhängig von ihrem finanziellen Hintergrund hervorragende Bildungsmöglichkeiten. Die HSBA ist davon überzeugt, dass Leistungsbereitschaft, ehrbares Handeln und innovatives Denken die Grundlage für den beruflichen Erfolg sind. Hierfür vermittelt sie die notwendigen Kompetenzen. Aktuell ist die HSBA akademischer Partner von rund 1.000 Studierenden und über 300 Unternehmen. Den Schwerpunkt der Angebote bilden international ausgerichtete duale Bachelor- und berufsbegleitende Masterstudiengänge. Anspruchsvolle Weiterbildung, ein Promotionsprogramm und anwendungsorientierte Forschung ergänzen das Portfolio. Im Bereich Versicherungsmanagement bietet die HSBA den berufsbegleitenden Bachelorstudiengang Versicherungsmanagement sowie im dualen Studium den Schwerpunkt Risk and Insurance Management an, um junge Potenzialträger gezielt für die Versicherungsbranche auszubilden und diese an die Branche zu binden.

Das InsurTech sum.cumo hat sich auf die professionelle, ganzheitliche Digitalisierung von Geschäftsmodellen in der Tech- und Versicherungs-Branche spezialisiert. Seit 2010 liefert das Unternehmen disruptive Innovationen und kundenzentrierte Lösungen, basierend auf neuesten Technologien. An unseren drei Standorten Hamburg, Düsseldorf und Zürich arbeiten unsere Spezialisten in crossfunktionalen, agilen Teams mit unseren Kunden zusammen. Von der Idee bis zur Umsetzung entstehen erfolgreiche Projekte, die von Spezialisten aus den Bereichen Beratung, User Experience, Front- und Backend-Entwicklung sowie Marketing begleitet werden.