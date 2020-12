Supermicro 4-Sockel SuperServer für Unternehmensanwendungen jetzt für SAP und Oracle Workloads zertifiziert

SAP- und Oracle-Kunden können ab sofort die marktführende 2U 4-Sockel-Serverplattform – basierend auf dem 3. Gen Intel? Xeon? Scalable Processor (Codename „Cooper Lake“) – für unternehmenskritische Arbeitslasten in Unternehmens-, Cloud- oder Hybridumgebungen einsetzen

Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI) , ein weltweit führender Anbieter von Unternehmenscomputern, Speicher- und Netzwerklösungen und grüner Computertechnologie, gab heute bekannt, dass seine 4-Sockel-Serverplattform, die auf fortschrittlichen, skalierbaren Intel Xeon Prozessoren der 3. Generation mit integrierter KI-Beschleunigung basiert, jetzt auch für SAP HANA sowie Oracle Linux und Virtualisierung zertifiziert ist. Der 2U 4-Sockel-Server, der ab sofort auf dem Markt erhältlich ist, ermöglicht es Kunden, den Wert, den Nutzen und die Einfachheit dieser schlüsselfertigen Lösungen gemeinsam mit der fortschrittlichen Software Ihres Unternehmens für rechenintensive SAP- und Oracle-Arbeitslasten zu nutzen.

„Der 4-Sockel-Server von Supermicro, der auf dem skalierbaren Intel Xeon-Prozessor der 3. Generation basiert, hat eine breite Marktdurchdringung und positives Feedback von Unternehmenskunden gezeigt“, sagte Raju Penumatcha, Senior Vice President und Chief Product Officer bei Supermicro. „Kunden können die 4-Sockel-Plattform jetzt, da sie über SAP- und Oracle-Zertifizierungen verfügt, schnell zur Unterstützung für die wichtigsten Enterprise- und Cloud-Anforderungen nutzen.“

Der 4-Sockel-Server ist mit den neuesten Intel CPU- und Speichertechnologien ausgestattet: bis zu 112 Xeon-Kerne und bis zu 18 TB Systemspeicher, wenn er in einer Mischung aus DDR und Intel 2nd Generation Optane Data Center Persistent Memory bereitgestellt wird. Die CPU-Verbindungen werden von 3 UPI-Lanes auf 6UPI-Lanes erhöht, was die Systemlatenz und den Durchsatz erheblich verbessert. Das System unterstützt bis zu 24NVMe-Laufwerke und ein 100Gb/s Netzwerk.

In der Branche ist ein Wandel im Gange: 4-Sockel-x86-Cluster ersetzen Unix-Stacks in Unternehmen und Finanzinstituten und bieten eine hohe Verfügbarkeit und Leistung, die mit traditionellen Großrechnern mithalten oder diese sogar übertreffen kann. Supermicro hat mit Unternehmen zusammengearbeitet, die die 4-Sockel-Plattformen für traditionelle Mainframe-Anwendungsfälle entwickeln und testen, wie z.B. Echtzeit-Betrugserkennung für Finanzinstitute, Hochfrequenzhandel und Echtzeit-Routing für die größten Mitfahrzentralen auf dem Markt.

„Bei N5 Technologies ermöglicht es unsere Plattform Rumi(TM) Unternehmen, in Echtzeit kontextbezogene und relevante Einblicke in riesige Datenmengen zu gewinnen und so Geschäftsaktionen im Handumdrehen voranzutreiben“, sagte Girish Mutreja, CEO von N5 Technologies. „Mit der Supermicro-Plattform mit 4 Sockeln haben wir eine erstaunliche Transaktionsleistung der Mainframe-Klasse mit blitzschneller Reaktionszeit erreicht. Bei einer Datenmenge von 50 TB bietet die Supermicro-Serverreihe mit 4 Sockeln eine erstaunliche In-Memory-Computing-Leistung und einen starken Wertbeitrag für alle Unternehmen, die ernsthafte Rechenleistung benötigen.“

Informationen zu Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (Nasdaq: SMCI), führend bei Innovationen im Bereich hochleistungsfähiger, hocheffizienter Servertechnologie, ist ein weltweit herausragender Anbieter fortschrittlicher Systeme für Server Building Block Solutions? für Unternehmens-Rechenzentren, Cloud Computing, künstliche Intelligenz und Edge Computing Systeme. Mit seiner Initiative „We Keep IT Green?“ engagiert sich Supermicro für den Umweltschutz und stellt Kunden die umweltfreundlichsten Lösungen auf dem Markt mit höchster Energieeffizienz zur Verfügung.

Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Marken und/oder eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc.

Alle anderen Marken, Namen und Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

