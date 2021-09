Supermicro erweitert sein Portfolio an leistungsstarken Einzelprozessor-Systemen

Super Micro Computer, Inc. (SMCI), ein weltweit führender Anbieter von Unternehmenscomputern, Speicher- und Netzwerklösungen sowie grüner Computertechnologie, kündigt ein erweitertes Portfolio von Einzelprozessorsystemen an, die auf den neuen Intel Xeon E-2300 und Intel Xeon Scalable der 3. Generation basieren. Diese neuen Systeme unterstützen eine breite Palette von Anwendungen in wachsenden vertikalen Märkten. So können Kunden genau die Konfiguration optimieren, die sie für ihre Anwendungen benötigen – von Einstiegsservern für den intelligenten Rand bis hin zu Systemen der Rechenzentrumsklasse.

Mit Intel Xeon E-2300 Prozessoren unterstützen MicroBlade® und MicroCloud Anwendungen, die eine hochdichte Computing-Infrastruktur erfordern, darunter Content-Streaming, EDA, interaktive Spiele und Bare-Metal-Cloud-Instanzen. Unternehmen können auch von Rackmount-Systemen profitieren, die auf dieser neuen Prozessorfamilie basieren. Die erweiterten E/A- und Sicherheitsfunktionen machen diese Systeme ideal für Appliances und Sicherheitsanwendungen.

Die neuen Single-Socket-Systeme des Intel Xeon Scalable-Prozessors der 3. Generation, wie der 6U SuperBlade®, sind ideal für Multi-Node-Anwendungen mit hoher Dichte. Der Supermicro SuperServer E403, ein wandmontierter Edge-Server für Telekommunikationsumgebungen, nutzt die höhere Anzahl an Kernen, die größere Speicherkapazität und die schnellere E/A, die erforderlich sind, um hohe Leistung zu einem optimierten Preis zu liefern.

„Unsere Multi-Node-Lösungen und hochvolumigen Rackmount-Systeme ermöglichen eine neue Klasse des Computing für Unternehmen und Cloud-Provider. Sie erlauben eine neue Generation von Anwendungen, die die Unternehmensleistung und die Gesamtbetriebskosten optimieren“, so Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. „Wir liefern ein erweitertes Portfolio an anwendungsoptimierten Single-Prozessor-Systemen, die genau die beste Leistung und Effizienz für bestimmte Workloads bieten, einschließlich Telco, Edge, Storage, Security, AI Inferencing und Bare-Metal Provisioning.“

Die neuen Single-Socket-Systeme von Supermicro bieten die Leistung und die Fähigkeiten, um eine erweiterte Reihe von Workloads im Rechenzentrum zu betreiben und die Leistung der Rechenzentrums-Klasse an den Rand zu bringen. Diese neuen Systeme verfügen über PCI-E 4.0 I/O, wodurch Engpässe beseitigt und Anwendungen im Vergleich zu Systemen mit früheren Prozessorgenerationen beschleunigt werden. Sie unterstützen jetzt auch die SGX-Sicherheitsfunktionen von Intel. Die neuen Single-Socket-Systeme sind in verschiedenen Formfaktoren erhältlich, darunter Multi-Node-Server, Rackmount-Server und Workstations.

Single-Socket-Systeme mit Intel Xeon Scalable-Prozessoren der 3. Generation unterstützen bis zu 16 DIMM-Steckplätze und ermöglichen so bis zu 4 TB DRAM oder 6 TB DRAM + Intel Optane Persistent Memory (Pmem) – diese Speicherkapazität für Single-Socket-Systeme ist beispiellos. Die auf dem Intel Xeon E-2300-Prozessor basierenden Systeme liefern mit bis zu 8 Kernen und 128 GB DDR4-Speicher bei 95 Watt TDP die notwendige Serverleistung für kleine Unternehmen.

Zu den Servern von Supermicro, die für Single-Socket-Anwendungen mit Intel Xeon Scalable Prozessoren der 3. Generation optimiert sind, gehören:

– SuperBlade – Multi-Node-Systeme mit höchster Dichte

– 5G/Edge – Konfigurierbare Mobilfunknetze und Datenverarbeitung der Rechenzentrumsklasse am intelligenten Rand

– Mainstream – Vielseitige Rackmount-Server für Unternehmensanwendungen

– WIO – E/A-optimierte Rackmount-Server

– Speicherung – Unternehmensoptimierte Speichersysteme

Zu den neuen Supermicro-Servern, die den Intel Xeon E-2300 verwenden, gehören außerdem:

– MicroBlade – Vielseitige und skalierbare Multi-Node-Lösungen

– MicroCloud – High-Density-Systeme für dediziertes oder skalierbares Cloud-Hosting

– WIO – Kostengünstige E/A-optimierte Rackmount-Server

– Mainstream – Rackmount-Server der Einstiegsklasse für Unternehmen

Informationen zu Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI), der führende Innovator im Bereich hochleistungsfähiger, hocheffizienter Servertechnologie, ist ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen Server Building Block Solutions® für Enterprise Data Center, Cloud Computing, künstliche Intelligenz und Edge Computing Systeme. Supermicro setzt sich mit seiner „We Keep IT Green®“-Initiative für den Schutz der Umwelt ein und bietet seinen Kunden die energieeffizientesten und umweltfreundlichsten Lösungen auf dem Markt.

Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Handelsmarken und/oder eingetragene Handelsmarken von Super Micro Computer, Inc.

Intel, das Intel Logo und andere Intel Marken sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften.

Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

