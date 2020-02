SUSE kann mit starken Ergebnissen im ersten Quartal einen ausgezeichneten Start für das Geschäftsjahr 2020 vorweisen

– Einnahmen steigen im Vergleich zum

Vorjahr um 12 Prozent, Unternehmen verzeichnet einen 67-prozentigen Anstieg der

Cloud-Umsätze

– Weiteres Wachstum bei großen Abschlüssen, da SUSE Kunden dabei unterstützt,

traditionelle und cloudnative Anwendungen in jeder IT-Landschaft und in jedem

Umfeld zu vereinfachen, zu modernisieren und zu beschleunigen

SUSE®, das weltweit größte unabhängige Open Source-Unternehmen, gab heute die

Finanzergebnisse* und Highlights des ersten Quartals seines Geschäftsjahres 2020

bekannt, das am 31. Januar endete.

Die Einnahmen im ersten Quartal stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 12 Prozent,

einschließlich eines 67-prozentigen Anstiegs bei den Cloud-Umsätzen. Bei

Geschäften mit großem Auftragswert (über 1 Million US-Dollar) konnte weiteres

Wachstum verzeichnet werden, mit signifikanten Neukunden wie beispielsweise SAP.

SUSE stellte im ersten Quartal 52 neue Mitarbeiter ein, was die mehr als 1.600

Mitarbeiter umfassende Belegschaft verstärkt und SUSEs Markt- und

Kundenreichweite weiter ausbaut.

“SUSE ist solide mit Wachstum in strategisch wichtigen Bereichen wie Cloud, High

Performance Computing und container-basiertes Computing in das Jahr 2020

gestartet”, sagt Melissa Di Donato, CEO von SUSE. “Wir ermöglichen unseren

Kunden und Partnern weiterhin durch offene Zusammenarbeit und Innovation bessere

Zukunftsperspektiven und messbaren Wert. Der Markt reagiert sehr gut auf unser

Engagement für den Erfolg unserer Kunden sowie auf die Auswahl und Flexibilität,

die SUSE in einzigartiger Weise bietet”.

SUSE unterstützt Kunden bei der Vereinfachung, Modernisierung und Beschleunigung

traditioneller und cloudnativer Anwendungen in jeder IT-Landschaft und jedem

Umfeld. SUSE setzt weiterhin auf Wachstum und Expansion. Das Unternehmen wird

sein Wachstum in Zukunft sowohl organisch als auch durch mögliche Akquisitionen

vorantreiben.

