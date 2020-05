Sven Herzberg zum Vorstand der Allgeier Management AG und Geschäftsführer der U.N.P.-Software GmbH berufen

Der Aufsichtsrat der Allgeier Management AG hat mit Wirkung ab dem 01. März 2020 Herrn Sven Herzberg als weiteres Vorstandsmitglied bestellt. Die Allgeier Management AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Allgeier SE mit dem Fokus auf Beratung in den Themen Unternehmensorganisation, Management und Unternehmensführung.

Weiterhin hat Herr Sven Herzberg die Position als weiterer Geschäftsführer der U.N.P.-Software GmbH zum 01.März 2020 übernommen. U.N.P.-Software ist ebenfalls Teil der Allgeier Gruppe.

?Wir freuen uns sehr, Sven Herzberg wieder in unser Management-Team begrüßen zu können. Wir haben mit Sven Herzberg in der Vergangenheit sehr erfolgreich zusammengearbeitet und ihn als ausgewiesenen Management-Experten und als Kenner des Marktes für flexible IT-Personaldienstleistungen schätzen gelernt. In der Zukunft möchten wir unsere operative Exzellenz durch eine engere Kooperation unseres Personaldienstleistungsgeschäfts mit unserem IT Services-Geschäft weiter steigern und im Wettbewerb eine Spitzenposition erreichen. Wir sind überzeugt, dass Herr Herzberg einen wertvollen Beitrag zur Unterstützung dieses Prozesses und zur erfolgreichen Weiterentwicklung unserer Gruppe leisten wird?, so Carl Georg Dürschmidt, Vorstand der Allgeier SE.

?Sven Herzberg bringt als weiterer Geschäftsführer die idealen Voraussetzungen für die weitere Entwicklung und das künftige Wachstum der U.N.P.- Software GmbH mit?, so Norbert Pauels, Aufsichtsrat der U.N.P.- Software GmbH. ?Darüber hinaus verfügt er über umfassende Erfahrung in der Entwicklung und Steuerung von IT-Dienstleistungsunternehmen. Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Berufung von Sven Herzberg ein klares Signal für das weitere Wachstum der U.N.P.- Software GmbH setzen können.?

Jürgen Schwabe, seit 2007 alleiniger Geschäftsführer der U.N.P.- Software GmbH, und Sven Herzberg verbindet bereits seit 2006 ein gemeinsamer beruflicher Weg innerhalb der Allgeier Group. ?Ich freue mich auf Sven als meinen Geschäftsführerkollegen und auf eine zukünftig erfolgreiche Zusammenarbeit?, so Jürgen Schwabe.

Sven Herzberg war bereits von 2006 bis 2016 im Management der Allgeier SE tätig, unter anderem als Vorstand der Goetzfried AG und anschließend von 2013 bis 2016 als CEO der Allgeier Experts SE. Von September 2016 bis Dezember 2017 war Sven Herzberg Vorstand der IT Competence Group AG. Im Anschluss wirkte er bis Ende 2019 bei K2 Partnering Solutions als Managing Director und war als solcher für Deutschland und die Schweiz verantwortlich.

Wie die Allgeier IT Solutions GmbH und die Allgeier Management AG, ist auch die U.N.P.-Software GmbH Teil der Allgeier Gruppe. Die U.N.P.-Software GmbH unterstützt seit 1995 mit Experten und Lösungen die IT- und Fachabteilungen ihrer Kunden, um eine optimale und erfolgreiche Unterstützung ihrer Geschäftsprozesse zu gewährleisten. Das Management und die Consultants der U.N.P. verfügen über langjährige Erfahrung in der Umsetzung zahlreicher IT-Projekte. U.N.P. deckt dabei den Bedarf der Kunden an IT-Kompetenz jederzeit ab – von der kurzfristigen Überbrückung von Personal- oder Know-how-Engpässen bis hin zum kompletten Outsourcing von technischen Aufgaben und Projekten. Seit 2006 ist U.N.P. Mitglied der Allgeier Gruppe. Durch das breite internationale Netzwerk mit mehr als 11.000 Mitarbeitern in 28 Ländern kann U.N.P. den Kunden ein agiles Angebot an Softwarelösungen, Serviceleistungen und IT-Experten zur Verfügung stellen.