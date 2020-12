Sven Mahn IT gewinnt mit Hitachi Solutions einen internationalen Partner für seine Microsoft-Dynamics-365-Produkte

Die Sven Mahn IT GmbH & Co. KG gibt die Partnerschaft mit der Hitachi Solutions Germany GmbH bekannt. Der in diesem Jahr erneut mit dem ?Partner of the Year?-Award ausgezeichnete Microsoft-Partner bietet seinen Kunden auf Dynamics 365 aufbauende Businesslösungen. Um die maximale Qualität bei Implementierungen noch sicherer und einfacher zu gewährleisten sowie den Implementierungsaufwand deutlich zu reduzieren, wird Hitachi Solutions künftig die von Sven Mahn IT entwickelten Produkte einsetzen.

Beide Unternehmen haben eine Vereinbarung zum Vertrieb der innovativen Dynamics-365-Lösungen geschlossen. Sven Mahn, Geschäftsführer von Sven Mahn IT, zeigt sich erfreut über die neue Partnerschaft: ?Mit Hitachi Solutions haben wir jetzt einen internationalen Multiplikator für unsere Qualitätssicherungsprodukte gefunden, der mit dem Process House selbst auf qualitativ hochwertige Implementierungen von Dynamics 365 setzt. Das ist eine besondere Win-Win-Situation.?

Das neue Produktportfolio beschleunigt und unterstützt Hitachi Solutions sowohl in der Projektanbahnung sowie im Proof of Concept als auch in der Umsetzung von Dynamics-365-Projekten. Kunden profitieren in allen Phasen der Einführung wie auch im Betrieb des Systems nachhaltig von höchster Qualität. Rolf Adam, General Manager Deutschland bei Hitachi Solutions erklärt: ?Wir versprechen uns ganz klar einen sich verstärkenden Effekt in der Time-to-Value für unsere Kunden ? mit passgenauen Business-Lösungen, noch einmal kürzeren System-Implementierungen, zuverlässigem Testing und einem umfassenden Support künftiger Nutzer.?

Die Vereinbarung umfasst die fünf Produkte von Sven Mahn IT zur Qualitätssicherung, Testoptimierung, Schulung und Konfigurationsautomatisierung: Das SMIT TestKit, eine Sammlung von logischen Testfällen für Dynamics-Standardprozesse, und den SMIT TestCaseHub, eine Azure-DevOps-Erweiterung zum einfachen und sicheren Erstellen, Anpassen und Verwalten von logischen Testfällen. Außerdem das SMIT GetFitKit, eine Ausbildungslösung für Training und Zertifizierungen direkt im Dynamics-System. Und schließlich die Azure-DevOps-Erweiterungen SMIT RapidKit für das automatisierte initiale Aufsetzen von buchungsfähigen Dynamics-365-Finanzbuchhaltungssystemen mit Standardkontenrahmen und SMIT ConfigBridge für die schnelle Konfiguration von Dynamics-365-Systemen.

Sven Mahn IT ist der erfahrene Consulting- und Entwicklungspartner für die ERP-Lösungen Microsoft Dynamics 365 Finance und Supply Chain Management sowie Dynamics AX. Das Portfolio des Hamburger ERP-Dienstleisters reicht von der Beratung zu allgemeinen Themen des Enterprise Resource Plannings über die Einführung von Dynamics sowie die Implementierung individuell zugeschnittener Lösungen bis hin zu umfassenden Services für Betrieb und Support. Mit langjähriger Erfahrung und tiefgehendem System-Know-how unterstützt Sven Mahn IT nicht nur nationale und internationale Kunden, sondern auch den Hersteller sowie andere Dynamics-Partner. Der besondere Fokus des Unternehmens liegt auf Qualitätssicherung, Testoptimierung sowie Anwenderschulung und -zertifizierung.

Weitere Informationen unter www.svenmahn.de