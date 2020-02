Sven Mahn IT veröffentlicht erste vollintegrierte Ausbildungslösung für Dynamics 365 Finance und Supply Chain Management auf Microsoft AppSource

Hamburg, 19. Februar 2020 – Die Sven Mahn IT GmbH & Co. KG bringt mit dem SMIT GetFitKit for Microsoft Dynamics eine innovative Lösung zur Qualifizierung von Dynamics-365-Benutzern auf Microsoft AppSource. Sie umfasst Trainingsmaterial zur Selbstschulung, ein Live-Trainingssystem sowie eine integrierte Zertifizierungsengine. Training und Prüfungen finden direkt im Dynamics-365-System statt und nach erfolgreicher Zertifizierung wird der Benutzer automatisch im Produktivsystem freigeschaltet.

Die rechtzeitige und umfassende Schulung der künftigen Anwender ist einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für die Einführung eines neuen ERP-Systems. Fühlen diese sich nicht richtig abgeholt oder fehlt ihnen das Wissen um neue Prozesse und die Handhabung des Systems, sind der reibungslose Start sowie die sichere Nutzung des Systems gefährdet. Mit dem SMIT GetFitKit werden Benutzer schon während der Implementierung optimal auf ihr neues Dynamics 365 Finance und Supply Chain Management vorbereitet.

Mit rollenspezifischen Trainingsvideos, Webcasts und ergänzenden Materialien erlernen sie die Theorie. Parallel dazu können sie in einem Learning-Sandboxsystem, das die zukünftige Dynamics-365-Umgebung für ihre individuellen Rollen darstellt, praktisch trainieren. Im SMIT GetFitKit Dynamics-365-Modul findet anschließend eine zweistufige Zertifizierung mit theoretischen Fragebögen und praktischen Prüfungen statt. Haben sich die Benutzer erfolgreich zertifiziert, erfolgt eine automatische Rollenzuweisung im Produktivsystem.

“Vor allem für Unternehmen mit einer großen Anzahl von Benutzern an verteilten Firmenstandorten ist die Qualifizierung ein immenser zeitlicher und finanzieller Aufwand, der nicht selten dazu führt, das Thema so lange zurückzustellen, bis es kaum noch zu bewältigen ist”, erklärt Sven Mahn, Geschäftsführer von Sven Mahn IT. “Mit dem SMIT GetFitKit bieten wir diesen Unternehmen nun ein Instrument für zeitlich und räumlich unabhängige Massentrainings. Die Mitarbeiter können ihre Ausbildung individuell in ihren Arbeitsalltag integrieren, ihren Mehraufwand damit gering halten und so nicht nur bestmöglich ausgebildet, sondern auch motiviert in das neue System starten.”

Das SMIT GetFitKit finden Sie auf Microsoft AppSource unter:

https://appsource.microsoft.com/de-de/product/dynamics-365-for-finance-and-operations/smit.smit-getfitkit