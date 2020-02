swaperty nutzt Immobiliendaten von geomap

swaperty, die Tauschplattform für Immobilieneigentümer, nutzt tagesaktuelle Immobiliendaten des deutschen Immobilienmarktes von geomap und erhält so Unterstützung bei der Werteinschätzung von Wohnimmobilien, regional- und überregional. Durch historische Angebotsdaten können auch für ländlich geprägte Regionen detaillierte Analysen durchgeführt werden.

In der aktuellen Marktlage, wo es eine hohe Nachfrage an Wohnimmobilien gibt und das Angebot von Wohnimmobilien am Markt hinter der hohen Nachfrage zurückbleibt, wird der Objekterwerb stark erschwert. Viele Menschen mit Immobilieneigentum und einem Veränderungswunsch können das eigene Objekt zwar relativ schnell verkaufen, finden aber keine passende Immobilie zum Kauf. Mit einem Tausch kann, bei passendem Partner, eine Transaktion trotzdem stattfinden. swaperty bietet dafür den Marktplatz.

?Immobilien machen immobil. In Zeiten ständiger Veränderung sollten auch Immobilien sich schneller und flexibler an die Lebensbedingungen der Menschen anpassen?, sagt Kurt Wilde, Gründer und Inhaber von swaperty. ?Die Immobiliendaten von geomap ermöglichen es, unseren Kunden Unterstützung bei der Wertermittlung zu geben. geomap schafft damit Transparenz und Vertrauen für den Tauschprozess.?

?Wir freuen uns, einen innovativen Partner wie swaperty zu unterstützen?, sagt Marco Hoffmann, Geschäftsführer der geomap GmbH. ?Digitale Prozesse und die aktuelle Marktsituation ebnen den Weg für neue Entwicklungen und Plattformen wie swaperty. Umfangreiche Immobiliendaten bilden dabei Grundlage für zukunftsfähige Services.?

geomap ist die Online-Datenbank für die professionelle Recherche am Immobilienmarkt. Neben Verkaufs- und Vermietungsdaten stehen zahlreiche nützliche Informationen zur Verfügung wie sozioökonomische Daten, Sonderkarten, fundierte Marktberichte und eine geprüfte Aufstellung aktiver Bauträger und Projektentwickler.

swaperty ist eine Tauschplattform für Immobilieneigentümer. Mit Hilfe der Plattform www.swaperty.eu können Eigentümer ihre Objekte und damit ihr Eigentum gegeneinander tauschen.?

Die Leipziger geomap GmbH betreibt eine Online-Datenbank für die Recherche am Immobilienmarkt. Neben Markt- und Rahmendaten werden aktuelle Objekte im Bau sowie die aktuellen Marktteilnehmer recherchiert. Die gewonnenen Daten werden tagesaktuell sortiert, verknüpft und ausgewertet, um für dynamische Analysen zur Verfügung zu stehen. Die geomap GmbH wurde 2015 gegründet. https://geomap.immo