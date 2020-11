Swissbit mit Speicher in Industriequalität und Security-Produkten bei der electronica virtual

Die Swissbit AG präsentiert sich auf dem digitalen Format electronica virtual vom 9. bis 12. November 2020 mit robusten und langlebigen Flash-Speicherprodukten für industrielle Anwendungen. Der vor einem Jahr gegründete Geschäftsbereich Swissbit Embedded IoT Solutions umfasst auch hardwarebasierte Security-Lösungen für den Schutz von Daten und Geräten bei Anwendungen im Internet der Dinge. Der attraktive Wachstumsmarkt Embedded IoT und seine Herausforderungen sind auch Thema eines Swissbit-Vortrags im Konferenzprogramm der Messe.

Bei der Embedded Platforms Conference (Track 4) steht am 12. November 2020 um 12:10 Uhr das Thema: ?IoT security embedded in memory cards? auf der Agenda. Vortragender ist Christian Ullrich, Senior Product Manager Embedded IoT Solutions der Swissbit AG.

Zuverlässige Speicherprodukte in Industriequalität

Die Produktpräsentation von Swissbit im Bereich Flash Memory für industrielle Anwendungen steht unter dem Motto ?Endurance mit 3D-NAND?. Es ist die besondere Leistung von Swissbit, die auf kostengünstige Massenspeicher für Consumer ausgerichtete Flash-Technologie für langlebige, robuste Medien in industriellen Anwendungen nutzbar zu machen.

Die Serien S-50 und S-56 sind SD- und microSD-Karten, die wechselnde Temperaturen zwischen Schreib- und Lesevorgängen über den gesamten spezifizierten Temperaturbereich von -40 bis +85 ?C tolerieren. Diese Serie bietet damit höchste Zuverlässigkeit für anspruchsvolle Anwendungen wie Datenrekorder und Industrie-PCs.

Mit der N-20m2 bietet Swissbit eine robuste und leistungsstarke SSD mit niedrigem Stromverbrauch und vierfach PCIe-3.1-Schnittstelle an, die neben den Standardabmessungen 2242 und 2280 auch im kleinen Formfaktor von M.2 2230 erhältlich ist. Damit stellt dieses Speichermodul das perfekte Boot-Medium für kleine Embedded-Systeme und Router dar.

Ein weiteres Produkt in kompakter BGA-Bauweise ist die neue EM-30 im e.MMC-5.1-Standard. Kapazitäten von 16 bis 256 GB sind verfügbar und dank 3D-NAND deutlich kostengünstiger als bisherige 2D-NAND-Produkte. Die Einsatzmöglichkeiten reichen von Embedded-Systemen, POS/POI-Terminals, Fabrikautomatisierung, Routern und Switches über Lösungen für das Internet der Dinge (IoT) bis hin zu medizinischen Systemen.

Security-Produkte ?Made in Germany?

In seinem hochmodernen Berliner Werk produziert Swissbit Security-Produkte als hochintegrierte Systems-in-Package ?Made in Germany?. Eines der Produkte zeigt, wie sich intelligente Sicherheitsfunktionen in Speichermedien integrieren lassen: die Swissbit-TSE zur Umrüstung von Kassensystemen. Damit konnte Swissbit als erster Hersteller eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung (TSE) anbieten, mit der Kassen manipulationssicher gemacht werden ? als Einzelgerät, LAN- oder Cloud-Lösung.

Die Nutzung von Formfaktor und Schnittstellen gängiger Flash-Speichermedien ist der komfortable, kosten- und aufwandsarme Integrationsansatz, den Swissbit auch den Herstellern von Embedded-IoT-Systemen anbietet. Durch ein Secure Element und kryptografische Funktionen übernehmen die Sicherheitsmodule die Funktion eines TPM (Trusted Platform Module) und Verschlüsselungsaufgaben. Auf diese Weise werden eine sichere Authentisierung von M2M-Kommunikationsteilnehmern und die Datenverschlüsselung in vernetzten Geräten, Maschinen und Anlagen ermöglicht.

Um Entwicklern den Einstieg in das Thema der Datenschutzmaßnahmen mithilfe von speicherbasierten Sicherheitslösungen zu erleichtern, bietet Swissbit eine Secure-Boot-Lösung für Raspberry Pi an.

Die Swissbit AG ist der einzige unabhängige Anbieter von Speicherprodukten und Embedded IoT-Lösungen für anspruchsvolle Anwendungen in Europa. Swissbit kombiniert seine einzigartigen Kompetenzen bei Speicher- und Embedded IoT-Technologien mit seinem “Advanced Packaging”-Know-how. Diese Expertise erlaubt es unseren Kunden, Daten bei kritischen Anwendungen in der Industrie, Telekommunikation, Automobiltechnik, Medizintechnik, Fiskalisierung und im Internet der Dinge (IoT) zuverlässig zu speichern und zu schützen.

Das Unternehmen entwickelt und produziert industrietaugliche Speicher- und Security-Produkte “Made in Germany” mit höchster Zuverlässigkeit, Langzeitverfügbarkeit und kundenspezifischer Optimierung.

Das Speicherangebot umfasst SSDs mit PCIe und SATA-Schnittstellen wie mSATA, Slim SATA, CFast?, M.2 und 2,5″, sowie CompactFlash, USB-Flash-Drives, SD- und microSD-Speicherkarten und managed NAND BGAs, wie e.MMC. Die Security-Produkte sind in verschiedenen anwendungsspezifischen Editionen als USB-Flash-Drive, SD- und microSD-Speicherkarten verfügbar.

Swissbit wurde 2001 gegründet und verfügt über Niederlassungen in der Schweiz, Deutschland, den USA, Japan und Taiwan.

Weitere Informationen unter www.swissbit.com