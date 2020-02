Sybit als?Top Reselling Partner 2019? der SAP ausgezeichnet

Radolfzell/Eschborn ? Synergien nutzen der SAP Platinum Partner Sybit und die SAP SE schon viele Jahre. Die geschäftlichen Beziehungen zwischen beiden Unternehmen waren 2019 allerdings besonders erfolgreich. Kein anderer Partner erzielte im Jahr 2019 unter mittelständischen Unternehmen in der Region Mittel- und Osteuropa (MEE) mehr Lizenzerlöse im Bereich Customer Experience (CX) für SAP als die auf CX spezialisierten Berater aus Radolfzell. Aus diesem Grund wurde Sybit am 28. Januar 2020 am Partner Info-Tag der SAP in Eschborn die Auszeichnung ?Top Reselling Partner 2019? verliehen.

Roman Ganrio, COO für Customer Experience LoB, Middle & Eastern Europe, überreichte die Auszeichnung vor den Gästen des CX-Forums und läutete damit auch gleich den gemeinsamen Start in das neue Jahr ein. ?Wir freuen uns sehr über diese besondere Auszeichnung?, sagt Robert Geppert, Chief Customer Officer bei Sybit und damit in der Geschäftsleitung verantwortlich für den Vertrieb bei Sybit. ?Die Erfolge im Lizenzgeschäft sind das Ergebnis einer großartigen Teamleistung im vergangenen Jahr. Dass unser Engagement bei SAP damit gewürdigt wird, ist für uns eine wertvolle Bestätigung ? und ein toller Ansporn auch für 2020.?

Die Sybit GmbH hat sich auf kundenzentrierte Lösungen entlang der Customer Journey spezialisiert, bei denen sämtliche End-2-End-Prozesse digital abgebildet werden. Als langjähriges SAP-Beratungshaus bietet das Unternehmen seinen Kunden eine ganzheitliche Prozessberatung von der Analyse und Strategieplanung, über Design und Implementierung bis hin zu umfassenden Application Management Services auf Basis der SAP Customer Experience Suite. Dabei wird die Technologieplattform SAP C/4HANA als Frontend zum SAP ERP beziehungsweise zu SAP S/4HANA eingesetzt. Für eine kurze Projektdauer und stets transparente Prozesse setzt Sybit auf die Anwendung und Weiterentwicklung der agilen Projektmethodik.

Gegründet im Jahr 2000 vertrauen heute über 300 Kunden, vornehmlich Konzerne und weltweit agierende Mittelständler aus dem Maschinen- und Anlagenbau, der High-Tech-Industrie und dem Automobilsektor auf die langjährige Expertise des SAP Platinum Partners. Sybit gehört zu den Top 20-Digitalagenturen in Deutschland und beschäftigt am Hauptsitz in Radolfzell und den Niederlassungen in Bielefeld, Hannover, Offenbach und Pforzheim über 250 Mitarbeiter.

Seit August 2018 ist Sybit eine Tochter der itelligence AG, einem der weltweit führenden SAP-Beratungshäuser mit ca. 10.000 Mitarbeitern und Niederlassungen in 25 Ländern.

Weitere Informationen: www.sybit.de