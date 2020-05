Sybit erneut unter Deutschlands Top 20 Agenturen

Die Sybit GmbH kann auch in diesem Jahr ihre starke Platzierung im Internetagenturranking bestätigen: Mit erneut Platz 16 gehört das Radolfzeller Beratungshaus wie schon im letzten Jahr zu den TOP 20 Fullservice-Agenturen in Deutschland. Ein Wachstum von über 20% sicherte das Erreichen einer der vorderen Plätze. Insgesamt sind die Honorarumsätze deutscher Full-Service-Internetagenturen um 16,6% auf 1,94 Milliarden Euro gestiegen.

Radolfzell, Mai 2020

Am 25. Mai veröffentlichte iBusiness das Internetagentur-Ranking 2020. Die Sybit GmbH konnte in gleich zwei Bereichen ihre starken Werte aus dem Vorjahr bestätigen: Platz 16 in der Gesamtplatzierung und Platz 11 im Subranking ?Plattformen, E-Commerce und Services?. Mit exakt den gleichen Platzierungen wie im Vorjahr kann sich die Sybit GmbH damit trotz der laut iBusiness immer stärker werden Dominanz der Agenturnetzwerke erfolgreich am Markt behaupten.

?Wir freuen uns sehr über die gute Platzierung. Im Ranking ganz vorne dabei zu sein zeigt einfach auch, dass unser ganzheitlicher Blick auf Projekte, der Full-Service-Ansatz, erfolgreich ist.? sagt Thomas Regele, Geschäftsführer der Sybit GmbH. ?2019 war für Sybit wieder ein großartiges Jahr. Wir konnten in allen Bereichen wachsen und viele strategische Projekte gewinnen, in denen unsere ganze Bandbreite an Kompetenzen gefragt waren. Von der grundlegenden digitalen Strategie über Marketing, Sales und Service bis zur finalen Ausgestaltung ganzer E-Commerce-Plattformen und Webshops.?

Für Sybit hieß das: 28,524 Millionen Euro Honorarumsatz und 20.6 % Wachstum mit 183 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sybit, als Teil der itelligence Gruppe, gehört damit zu den besten Digitalagenturen in Deutschland. Insgesamt nimmt Sybit laut Einschätzung von iBusiness, den Herausgebern des Rankings, eine besondere Stellung unter den Top 20 ein: ?Das aktuelle Internetagentur-Ranking zeigt ganz deutlich: Es sind in erster Linie die ganz großen Agenturen, die sich vermehrt in Verbunden organisieren, die kräftig bei den Umsätzen zulegen. [?] Vor allem die größeren inhabergeführten Agenturen gehen in Netzwerken auf oder schließen sich in Partnerschaften zusammen. Die Top 10 des Rankings wird bereits vollständig von Netzwerken beherrscht.?

?

Über das Internetagentur-Ranking

Das jährlich vom BVDW, iBusiness sowie den Werbefachzeitungen Horizont und W&V erhobene Internetagentur-Ranking gilt seit Erstveröffentlichung 2001 als wichtiger Benchmark für die Digitale Wirtschaft. Denn die Platzierungen im Ranking sowie die ermittelten Zahlen zu Umsatz- und Mitarbeiterwachstum sowie Pro-Kopf-Umsatz helfen Unternehmen mit, eine Vorauswahl für Agenturen zu treffen, die man beispielsweise zu einem Pitch einladen will.

Mehr Informationen: https://www.ibusiness.de/members/internetagentur-ranking/ranking_2020

Die Sybit GmbH hat sich auf kundenzentrierte Lösungen entlang der Customer Journey spezialisiert, bei denen sämtliche End-2-End-Prozesse digital abgebildet werden. Als langjähriges SAP-Beratungshaus bietet das Unternehmen seinen Kunden eine ganzheitliche Prozessberatung von der Analyse und Strategieplanung, über Design und Implementierung bis hin zu umfassenden Application Management Services auf Basis der SAP Customer Experience Suite. Dabei wird die Technologieplattform SAP C/4HANA als Frontend zum SAP ERP beziehungsweise zu SAP S/4HANA eingesetzt. Für eine kurze Projektdauer und stets transparente Prozesse setzt Sybit auf die Anwendung und Weiterentwicklung der agilen Projektmethodik.

Gegründet im Jahr 2000 vertrauen heute über 300 Kunden, vornehmlich Konzerne und weltweit agierende Mittelständler aus dem Maschinen- und Anlagenbau, der High-Tech-Industrie und dem Automobilsektor auf die langjährige Expertise des SAP Platinum Partners. Sybit gehört zu den Top 20-Digitalagenturen in Deutschland und beschäftigt am Hauptsitz in Radolfzell und den Niederlassungen in Bielefeld, Hannover, Offenbach und Pforzheim über 250 Mitarbeiter.

Seit August 2018 ist Sybit eine Tochter der itelligence AG, einem der weltweit führenden SAP-Beratungshäuser mit ca. 10.000 Mitarbeitern und Niederlassungen in 28 Ländern.

Weitere Informationen: www.sybit.de